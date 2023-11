Grupo Hamás pidió a Elon Musk que visite Gaza: su respuesta sorprendió a todos

La situación bélica entre Israel y Palestina ha seguido su curso desde el mortal ataque del grupo terrorista Hamás el pasado 7 de octubre. Desde entonces la tensión no ha cesado, pese a la tregua acordada recientemente. Ante el conflicto, muchas figuras representativas se han pronunciado en un intento de mediar y abogar por el cese del fuego, tal como lo intentó el magnate sudafricano Elon Musk.

El multimillonario dueño de la red social X, antes conocida como Twitter, decidió visitar Israel y ver el caos con sus propios ojos. Durante su viaje se reunió con el presidente del país judío, así como con el primer ministro Benjamín Netanyahu.

Con este último visitó uno de los kibutz arrasados por la milicia palestina, de acuerdo con datos publicados por El Político. Al ver la devastación, declaró que Israel no tenía otra opción que eliminar a Hamás.

Ahora, un alto funcionario del grupo irregular invitó al empresario a visitar la franja de Gaza. A su juicio, su presencia en el lugar lo ayudaría a tener una perspectiva más completa.

El mensaje fue enviado el martes 28 de noviembre por parte de Osama Hamdan e inmediatamente la noticia circuló por redes sociales.

“Lo invitamos a visitar Gaza para ver el alcance de las masacres y la destrucción cometidas contra el pueblo de Gaza, respetando los estándares de objetividad y credibilidad”, dijo Hamdan en una conferencia de prensa en Beirut.

Como es acostumbrado, Musk respondió inmediatamente, aunque no como muchas personas hubiesen pensado. Lejos de aprovechar la oportunidad para sumergirse en la zona de guerra y ver el otro lado de la historia, el también CEO de Tesla rechazó la oferta.

“Parece un poco peligroso allí en este momento, pero creo que una Gaza próspera a largo plazo es buena para todas las partes”, dijo Musk a través de X.

Seems a bit dangerous there right now, but I do believe that a long-term prosperous Gaza is good for all sides

— Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2023