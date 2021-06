En un patio de Carolina del Norte fueron encontrados los restos de una niña de 4 años el mes pasado, pero lo que no se sabía es que la madre de la niña obligó a su hija de 13 años a enterrar a su hermana en el patio trasero, según una orden de registro.

Según informa la policía de Charlotte, Malikah Bennett, de 31 años fue acusada de asesinato en primer grado, abuso infantil grave, infligir lesiones físicas y ocultar una muerte, informó The Charlotte Observer.

Bennett también tiene tres cargos pendientes de abuso infantil por delitos menores desde febrero de 2020, según una búsqueda de registros públicos. Publicó WSVN.

Horrifying. The child’s mother Malikah Diane Bennett was arrested and charged with first-degree murder, among other things. https://t.co/aWYkhfkDBx

— WLBT 3 On Your Side (@WLBT) June 15, 2021