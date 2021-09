La actriz Elizabeth Debicki, quién será la encargada de encarnar a Lady Di en la quinta temporada de The Crown, impresionó a más de uno por su parecido con la fallecida princesa de Gales en nuevas fotografías tomadas durante el rodaje de la serie.

En redes sociales se publicaron imágenes en las que se ve Debicki en el set de grabación, bajando de un auto, con un vestido floreado similar al que usó Diana durante su visita oficial a la Expo de Sevilla en 1992, su característico peinado y una carpeta en su mano derecha.

En las fotografías también aparece a Dominic West, quien interpretará al príncipe Carlos en esta nueva temporada de la producción de Netflix. Asimismo, se ve a dos niños que interpretaran a los príncipes William y Harry.

El 17 de agosto pasado, Netflix reveló en su cuenta oficial de Instagram las primeras imágenes de los nuevos actores personificando a la pareja real.

El personaje de Diana Spencer llegó a The Crown en la cuarta temporada, que se estrenó en noviembre de 2020. En esa oportunidad, la encargada de dar vida a la versión más joven de la princesa fue la actriz Emma Corrin.

Durante estos episodios se retrató el comienzo del matrimonio entre Lady Di y Carlos, que inició como un cuento de hadas pero luego se tornó conflictivo. No solo muestra a Camilla de Cornualles como amante del príncipe, sino también las muchas aventuras de la princesa de Gales.

Los próximos capítulos estarán ambientados en los 90, repasarán el divorcio de Carlos y Diana, que generó un verdadero escándalo en la Corona, y se extenderá hasta llegar a la trágica muerte de la princesa en 1997.

Pero esta nueva entrega de The Crown no sólo se enfocará en el fallido matrimonio de los príncipes, también se hará foco en la relación el príncipe Felipe de Edimburgo y la aristócrata Penny Knatchbull, una de sus amigas más cercanas y 30 años menor que él. Por este motivo, se dice que la quinta parte de The Crown será una pesadilla para la reina Isabel II.

El estreno de los nuevos capítulos de la producción de Netflix está anunciado para el año 2022, pero la compañía de streaming no informó una fecha precisa.