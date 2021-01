Este 6 de enero, el Consejo de la Unión Europea (UE) emitió un comunicado donde informaba su postura ante el inicio de las sesiones de las dos Asambleas Nacionales que existen en Venezuela. Una electa ilegítimamente por el chavismo, y la otra formada por la oposición, presidida por Juan Guaidó.

Este martes, tanto el chavismo como la oposición venezolana, comenzaron a sesionar en sus respectivas asambleas. Cada grupo afirma ser los legítimos representantes del órgano legislativo del otrora país petrolero.

El pasado diciembre, Mike Pompeo, el secretario de Estado de EE.UU., a través de un comunicado aseveró, “La comunidad internacional no puede permitir que (Nicolás) Maduro, que está en el poder de forma ilegítima porque robó las elecciones de 2018, se beneficie de lograr una segunda elección”. Reiteró que el proceso electoral realizado por el chavismo en diciembre era una “farsa”.

Luego, a través de un mensaje en Twitter, Pompeo, afirmó, “Estados Unidos condena las fraudulentas elecciones legislativas del 6 de diciembre del régimen ilegítimo de Maduro. No cumplen con ningún estándar mínimo de credibilidad y no son más que un intento de robar el futuro democrático de Venezuela. Hacemos un llamado a todos los países para que rechacen esta farsa electoral.

The U.S. condemns the illegitimate Maduro regime’s fraudulent Dec. 6 legislative elections. They do not meet any minimum standard of credibility and are nothing more than an attempt to steal Venezuela’s democratic future. We call on all countries to reject this electoral sham.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 7, 2020