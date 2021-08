El grupo farmacéutico AstraZeneca anunció este viernes resultados alentadores de un tratamiento contra el covid-19 que permite reducir de manera importante el riesgo de desarrollar una forma sintomática de la enfermedad en pacientes frágiles.

Este tratamiento con anticuerpos, cuyo nombre en clave es AZD7442, no había demostrado previamente su eficacia en personas que ya estaban expuestas al SARS-Cov2. Pero al administrarlo antes de estar en contacto con el virus, los resultados están ahí, explica AstraZeneca en un comunicado reseñado por AFP.

A viral pandemic requires the rapid manufacturing of effective treatments and vaccines. Manufacturing of vaccines needs to occur at scale and pace while maintaining consistent high standards and quality. #whatsciencecando pic.twitter.com/VIU4gO4XaU

En este caso, reduce el riesgo de desarrollar una forma sintomática en 77%, según los datos de la fase 3. Además, evitaría casos graves de covid-19 o muerte.

En estos ensayos, llevados a cabo en España, Francia, Bélgica, Reino Unido y Estados Unidos, participaron 5.197 personas, de las cuales 75% presentaba comorbilidades. El tratamiento se administró por vía intramuscular.

El laboratorio especifica que enviará un expediente a las autoridades de salud para obtener un uso de emergencia o una validación en las condiciones del tratamiento, cuyo desarrollo es financiado por el gobierno de Estados Unidos.

Immunogenicity studies investigate what type of immune response a vaccine or disease will trigger & how long it will last. These studies allow scientists to decide how suitable a vaccine will be, or is, against different types of viruses #whatsciencecando https://t.co/IqQ3UFWeHj pic.twitter.com/6trUwftOIi

— AstraZeneca (@AstraZeneca) August 17, 2021