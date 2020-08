El juez Christopher Nash negó la moción de la defensa para cambiar la fianza de Clark, que se fijó en $ 750,000. La próxima audiencia en la corte será a la 1:30 pm del 7 de octubre a través de una reunión de Zoom protegida con contraseña.

“Estos crímene s fueron perpetrados usando los nombres de personas famosas y celebridades, pero no son las principales víctimas aquí. Este ‘Bit-Con’ fue diseñado para robar dinero de estadounidenses regulares de todo el país, incluso aquí en Florida. Este fraude masivo fue orquestado aquí mismo en nuestro patio trasero, y no lo vamos a tolerar “, dijo Warren.

“Un gran desafío es lo que se llama ingeniería social, que consiste en lograr que entregue la información y pueda construir ese nivel de confianza con las personas que le dicen cosas que no deberían decirle”, Patrick Craven, del Centro. for Cyber ​​Safety and Education, dijo.

La próxima audiencia ha sido fijada para el 7 de octubre.