Oficiales del condado de Miami-Dade y del estado de la Florida inauguraron este jueves una millonaria inversión de viviendas asequibles para residentes de bajo recursos en la comunidad de Allapattah, según difundió telemundo51

Las autoridades precisaron que hoy inicia la segunda fase que se centra en la remodelación de dos de las tres torres de apartamentos “Three Round Towers” y en la construcción del nuevo edificio “Brisas del este”, sobre la 18 avenida del noroeste de Miami, todos ubicados en Allapattah.

Carlos Giménez, alcalde del condado, dijo que “este es el proyecto más grande que se ha hecho realidad aquí en el condado de Miami-Dade”.

We broke ground on the Las Brisas del Este, the biggest project of its kind that once completed will provide a combined 383 new public housing units to residents in #OurCounty. Thank you to @HUDgov @SecretaryCarson, Chairwoman @AudreyMEdmonson & Director Michael Liu of Housing. pic.twitter.com/acsUFZT10d

— Mayor Carlos A. Gimenez (@MayorGimenez) August 13, 2020