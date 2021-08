Los inquilinos de las propiedades que están ubicadas en la ciudad de Miami, están preocupados ante el cese de la ley de moratoria de desalojos, lo que implica que deberán desocupar las viviendas arrendadas lo antes posibles.

El abogado Chad Van Horn, indicó que esta es la segunda vez en menos de un mes que esta prórroga culmina.

“Con efecto inmediato, la prohibición de desalojo termina, para que las evocaciones puedan avanzar”, dijo el abogado Chad Van Horn.

Los dueños de las agencias de alquileres están atentos, a que los inquilinos que sean desalojadas lleguen a sus oficinas a pedir ayuda, ante esta situación.

“Esta será una cantidad significativa de familias, muchas de las cuales vivían al límite de un sueldo a otro y antes de la pandemia y, por supuesto, con una pandemia perdieron sus trabajos”.

Una de las agencias que está preocupada por la situación es Routsis-Arroyo, quien indicó que podría haber un incremento de familias sin hogares.

