Menudo comienzo de año. Y eso que se suponía que este iba a ser el bueno. Aunque quizá todo el mundo coincidía un poco en que desde luego no iba a ser tal para Kanye West, que después de un año tan nefasto como el 2020 había dejado a su esposa, Kim Kardashian, lo que de toda la vida se ha harta. Jeffree Star Jeffree Star Jeffree Star

Porque bien podría la influencer y empresaria de 40 años haberle dicho ya “Yo me voy, ahí te quedas” después de alguna de las tantas polémicas en las que el rapero de 43 años se ha visto involucrado (o en su intento de llegar hasta la Casa Blanca; o en el espeluznante regalo de cumpleaños con aquel holograma del difunto padre de las hermanas), pero al final ha optado por ese final silencioso que es llevar “vidas separadas”.

Pero este tipo de decisiones hacen que los fans comiencen a darle vueltas a la cabeza para saber cómo ha podido ocurrir. Y una simple chispa puede hacer arder todo Twitter, como se ha demostrado en estos primeros días, en los que parecía que el asalto al Capitolio copaba los Trending Topic mundiales hasta que de repente surgió un nombre: Jeffree Star.

En menos de 48 horas todo explotó alrededor de Kim Kardashian y Kanye West, pues no solo múltiples medios comenzaron a revelar que su matrimonio está a punto de ser concluido de manera oficial, sino que también se dijo en redes sociales, que uno de los grandes motivos de su separación tendría nombre y apellido: Jeffree Star.

El empresario, youtuber, modelo y cantante de 35 años, decidió aclarar –de una vez por todas– qué tipo de ‘relación tiene con Kanye West. Esto se debió a que el día de ayer, 6 de enero, olas de acusaciones que comenzaron en Tik Tok dejaron ver que podría haber una aventura entre el maquillista y empresario con el rapero (quien, al parecer, próximamente se divorciará de Kim Kardashian). ¿Las ‘pistas’ de este supuesto romance? Ambos están residiendo en el estado de Wyoming desde el verano y sus propiedades se encuentran relativamente cerca.

En un video publicado en su canal de Youtube llamado: ‘Abordardando la situación de Kanye’, Jeffree Star confrontó la controversia que explotó en internet y se volvió viral en tan solo un par de horas: “Supongo que una chica inventó unacompleta mentira en TikTok y se volvió viral, donde insinúa que Kanye West y Kim Kardashian se van a divorciar porque un gran influencer de belleza masculino se está acostando con él’, dijo el también modelo y cantante.

Mientras daba esta declaración, se puede ver a Jeffree Star apreciando toda la conversación en Twitter que se generó sobre su supuesto romance con Kanye West y explicó: ‘Estoy soltero. No me he acostado con nadie. Esto es tan extraño… Es tan estúpido ”, continuó mientras se reía de los memes en que veía sobre la situación.

También, aprovechó el video para explicar las razones por las que no tiene un romance con Kanye West: ‘Permítanme decir esto una vez… me gustan los hombres muy altos. Kanye y yo nunca salimos juntos, y todo esto es realmente divertido’.

Antes de lanzar este video, Jeffree Star decidió ‘divertirse’ con sus seguidores y la controversia subiendo una burlona foto con su colorido cabello y maquillaje con la descripción ‘lista para el servicio del domingo’. Esta frase viene para burlarse de la situación y bromear con que asistiría a los servicios musicales religiosos que Kanye West realiza con regularidad los domingos. Sin embargo, no fue bien recibida por los fans y muchos comenzaron a ‘cancelarlo’ tras sentir que se estaba aprovechando de la situación para ganar más fama.

Fuente: Glamour