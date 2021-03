El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habló sobre cuál será el destino del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.

Cuomo es investigado por la procuradora general de Nueva York, Letitia James, por acoso sexual.

Biden ha dicho que no solicitará la renuncia de Cuomo, y esto ha generado un intenso debate en el seno del partido demócrata.

El primer mandatario fue cauteloso el domingo con el tema de Cuomo, durante una rueda de prensa que dio en la Casa Blanca.

“Creo que la investigación está en marcha y deberíamos ver qué nos trae”, dijo Biden a los medios de comunicación.

Ambos han tenido una relación de amistad muy estrecha y por eso el escepticismo del primer mandatario norteamericano con el tema.

And let's be clear @JoeBiden & @SpeakerPelosi, EVEN IF you give him ANY benefit of doubt re #SexualHarassment allegations, his *FRAUD* in all the #NursingHome #CoverUps is ITSELF reason to step down.

You are hurting Americans & #Democrats by not taking UNEQUIVOCAL stance on this

— Jane "Mask Up and Vote Early" Doe 😷✌️ (@spk4whatsright) March 15, 2021