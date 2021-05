A 69 días para que se encienda el pebetero de los Juegos Olímpicos Tokio 2021, las protestas por su realización continúan y en esta oportunidad fue el gremio de médicos de Japón quien alzó su voz de protesta.

El gremio de galenos nipón se trasladó el jueves a la sede del Ministerio de Salud de Japón, donde solicitaron la cancelación de la cita olímpica debido a que el programa de vacunación no se ha cumplido a cabalidad en la nación del sol naciente.

“Es difícil para los atletas, pero alguien tiene que decir que los Juegos deberían cancelarse. Hicimos la solicitud (al gobierno) porque creemos que los trabajadores médicos tienen que hablar ”, dijo Naoto Ueyama, director del sindicato nacional de médicos, en una conferencia de prensa el viernes.

Según el sindicato nacional de médicos de Japón indicó que de continuar el cronograma de los Juegos Olímpicos podría haber un repunte del virus en el país, debido a que llegarán atletas, entrenadores y periodistas de otros países.

“Es imposible celebrar unos Juegos Olímpicos seguros y protegidos”, dijo Ueyama, quien mostró su rechazo a que ce realice la cita olímpica.

Hasta el momento en Japón se han contabilizado 660,884 casos de covid-19, según la Universidad Johns Hopkins.

Además, Tokio tiene un decreto de estado de alarma que según culminará a finales de mayo.

