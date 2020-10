Khabib Nurmagomedov refrendó su invicto de gran forma y este sábado en UFC 254 selló su legado como campeón mundial de peso medio ante Justin Gaethje. ‘The Eagle’ mandó a dormir al oponente con una sumisión de ensueño en el segundo asalto y al término de la pelea anunció su retiro, reseñó Us.marca.

“Sin mi papá no puedo seguir, ésta fue mi última pelea, me voy invicto, campeón indiscutido, 13 ganadas en UFC, creo que me merezco ser el mejor libra por libra, le agradezco a todos en UFC por lo que me han dado. A Dustin (Poirirer) y a Conor (McGregor) ya los sometí, no me interesa una pelea más”, fueron las palabras del daguestaní antes de dejar los guantes en el centro del octágono como marca la tradición.

Khabib fue contundente en todo momento, el primer asalto lo llevó de pie, aguantando los embates de Gaehtje y hacia el final lo derribó para mostrar que buscaría el sometimiento.

En el segundo round la historia se repitió, empero, ahora no esperó demasiado Khabib para hacer el cambio de nivel, consiguió el derribo y ahí en enterró primero los ganchos como si fuera a hacer el mataleón, aunque solo fue la base para acomodarse y sujetar con las piernas la cabeza de Justin, quien no tuvo de otra más que rendirse, poco antes de quedar dormido.

El tiempo oficial fue de un minuto con 34 segundos del segundo capítulo, con el que se retiró Nurmagomedov, dejando atrás un legado impresionante.

En la coestelar, Robert Whittaker mostró sus mejores virtudes para vencer por decisión unánime 29-28 a Jared Cannonier en una batalla vibrante de principio a fin.

El primer capítulo se inclinó hacia “Killa Gorilla” porque conectó los mejores golpes, sin embargo, el segundo y el tercero fueron para Rob, quien incluso estuvo cerca de conseguir el nocaut, tras una combinación de izquierda, derecha y patada al rostro. Al final los tres jueces le dieron la victoria al de Oceanía.

Alexander Volkov obtuvo un importante triunfo luego de que detuvieran la contienda en la que noqueó a Walt Harris, tras una patada al cuerpo de la que no pudo levantarse el estadounidense.

Magomed Ankalaev le propinó un salvaje nocaut a Ion Cutelaba en el primer round, al igual que Philip Hawes quien solo necesitó 18 segundos para noquear a Jacob Malkoun; en tanto que Lauren Murphy sometió con un mataleón a Liliya Shakirova, quien tomó la pelea con menos de dos semanas de antelación.

En las peleas preliminares, Tai Tuivasa noqueó a Stefan Struve en el primer round a los 4:59; por su parte Casey Kenney superó por decisión unánime a Nathaniel Wood, 29-28, 29-28 y 30-27; Shvkat Rakhmonov sometió a Alex Oliveira con una guillotina en el primer asalto; Da un Jung empató con Sam Alvey, las tarjetas fueron 29-28, 28-29 y 28-28.

Por su parte, Miranda Maverick ganó por nocaut técnico a Liana Jojua, ya que el doctor no la dejó salir para el segundo round y el español Joel Alvarez sometió con una barra de brazo a Alexander Yakovlev, en el primer round.

Así es como terminó la estadía del UFC en Yas Island, en los Emirato Árabes Unidos, ahora va de regreso a Las Vegas, para continuar con sus eventos en lo que resta del año.

