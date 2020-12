La hermana mayor de Kim, Kourtney Kardashian, va rumbo a la pantalla grande. Saldrá en el film He’s All That, con la tiktoker Addison Rae.

La información fue dada a conocer por el perfil de Instagram de la propia Kourtney. En la publicación, la mayor del clan Kardashian-Jenner está leyendo lo que se presume sea un guión y un simple mensaje: “Estudiando @hesallthatmovie”.

La cuenta oficial de Instagram de la producción, además, le dio “repost” a la foto de Kourtney en sus stories, con el comentario: “Presentando a Jessica Miles Torres”.

Kourtney Kardashian, una TikToker y su modo “bajo perfil”

No se han dado más detalles sobre el rol de Kardashian, aparte de que se trata de un cameo. La estrella señaló recientemente que quiere llevar una vida más “bajo perfil”. Es tal su intención de ser discreta que habría limitado sus apariciones en el reality show Keeping Up With The Kardashians.

Todo porque su relación con la TikToker Addison Rae, la segunda user con más fans en esta red social, le impulsó a aceptar esta propuesta. La propuesta cinematográfica, dirigida por Mark Waters, cuenta con un script hecho por R. Lee Fleming, quien escribió She’s All That.

He’s All That es una versión del clásico de 1999 She’s All That, film donde compartieron elenco actores de la talla de Freddie Prinze Jr., Rachel Leigh Cook, Paul Walker y Matthew Lillard.

