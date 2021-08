El cambio de Lionel Messi del Barcelona al Paris Saint Germain, es hasta con número incluido., lo que para muchos fanáticos será un poco extraño verlo con un nuevo dorsal cuando comience la Ligue1.

El argentino ahora tendrá el dorsal número 30, en vez del 10 el cual utilizó de desde la temporada 2008-2009, en el club catalán.

Pero no será la primera vez que Messi utilizará el número 30, en su carrera futbolística que comenzó en la campaña 2004-2005.

Antes de llegar a tener el número 10 en el conjunto blaugrana, Messi tuvo que tener por dos temporadas el 30.

Luego, le fue asignado el dorsal 19 el cual utilizó en las temporadas 2006-2007 y 2007-2008.

Tras la salida del jugador brasilero Ronaldinho, del Barcelona Messi tuvo la gran oportunidad, para colocarse el 10 del cual no se desprendió hasta que anunció su retirada del equipo catalán.

Leo Messi will be unveiled tomorrow as new Paris Saint-Germain number 30. 👕🔵🔴3️⃣0️⃣ #PSG #Messi pic.twitter.com/RvqTDoq97r

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2021