Las personas con cáncer a menudo necesitan seguir una dieta ligeramente diferente para asegurarse de tener la fuerza necesaria para hacer frente a los efectos secundarios del tratamiento. Por lo general, requieren proteínas y calorías adicionales.

Una dieta saludable y equilibrada debe consistir en alimentos integrales ricos en nutrientes, que incluyen verduras, frutas, fuentes de proteínas y grasas saludables. Las personas con cáncer suelen necesitar más calorías de las habituales. Además, seguir una dieta saludable puede ayudar a reducir ciertos efectos secundarios relacionados con la quimioterapia.

Las personas que se someten a un tratamiento contra el cáncer, como la quimioterapia, pueden necesitar aumentar su ingesta de proteínas y calorías consumiendo calorías adicionales y alimentos ricos en proteínas como huevos, pescado y frijoles. También es posible que deban cambiar la textura y la consistencia de sus comidas para que sea más fácil masticar y tragar.

Cuando la quimioterapia destruye las células cancerosas, también puede dañar las células sanas, lo que genera varios factores que pueden complicar la alimentación, como dolor de boca, náuseas y pérdida del apetito.

Importancia de la nutrición

Una buena nutrición es vital para las personas con cáncer, ya que la afección y los tratamientos pueden afectar la forma en que el cuerpo tolera ciertos alimentos y usa los nutrientes.

Comer bien mientras se somete a quimioterapia puede ayudar a una persona a:

Mantener las reservas de nutrientes de su cuerpo

Mantener su energía y fuerza

Reducir su riesgo de infección

Sanar y recuperarse más rápidamente

Tolerar mejor los efectos secundarios relacionados con el tratamiento

Una persona debe obtener suficientes de los siguientes nutrientes para mantener su sistema inmunológico y reducir los efectos secundarios de la quimioterapia:

Proteínas

El cuerpo necesita proteínas para reparar el tejido corporal, crecer y mantener saludable el sistema inmunológico. Si una persona no obtiene suficientes proteínas, su cuerpo puede comenzar a descomponer el tejido muscular para obtener el combustible que necesita, lo que dificulta la recuperación de la enfermedad y reduce la resistencia a las infecciones.

Las personas con cáncer a menudo necesitan más proteínas de lo habitual. Después de la quimioterapia, las personas suelen necesitar proteínas adicionales para ayudar a combatir las infecciones y curar los tejidos.

Los alimentos ricos en proteínas incluyen:

Pescado

Huevos

Carne roja magra

Nueces

Lentejas

Carbohidratos

Los carbohidratos son la principal fuente de energía del cuerpo. Le dan al cuerpo el combustible que necesita para la actividad física y el funcionamiento adecuado de los órganos. Buenas fuentes de carbohidratos incluyen frutas, verduras, frijoles y cereales integrales.

Grasas

Las grasas y los aceites están hechos de ácidos grasos y sirven como una rica fuente de energía para el cuerpo. El cuerpo descompone las grasas y las usa para almacenar energía, aislar el tejido corporal y transportar algunas vitaminas a través de la sangre.

Al recibir quimioterapia, una persona puede requerir más grasas para ayudar a mantener la energía.

Las personas deben evitar los ácidos grasos trans y elegir grasas más saludables que se encuentran en:

Nueces, semillas y mantequillas de nueces

Aceite de oliva

Aguacates

Productos lácteos como yogur

Vitaminas, minerales y antioxidantes.

Obtener suficientes vitaminas y minerales es fundamental para la salud en general. Seguir una dieta completa es la mejor manera de garantizar que una persona tenga una ingesta óptima de vitaminas y minerales. Sin embargo, algunas personas con cáncer pueden necesitar suplementos de vitaminas y minerales específicos.

Dependiendo del tipo de cáncer, entre el 30% y el 90% de la fuente de confianza de las personas puede tener una dieta inadecuada. Esto puede aumentar la probabilidad de deficiencias de nutrientes. Por ejemplo, las personas que se someten a quimioterapia tienen más probabilidades de tener deficiencia de varios nutrientes, como magnesio, hierro, vitamina D y ácido fólico.

Los antioxidantes neutralizan los radicales libres, impidiendo que dañen las células sanas. Incluyen ciertas vitaminas y minerales, como:

vitamina A

vitamina C

vitamina E

selenio

zinc

Las personas pueden consumir más antioxidantes comiendo una variedad de frutas y verduras. Los médicos no suelen recomendar tomar grandes dosis de suplementos antioxidantes durante la quimioterapia.

Fitonutrientes

Los fitonutrientes o fitoquímicos, como el licopeno, los carotenoides y los fitoesteroles, son compuestos vegetales. Las investigaciones sugieren que tienen propiedades protectoras de la salud.

Las plantas como las verduras y las frutas o los productos elaborados a partir de plantas como el té y el tofu contienen fitonutrientes.

Importancia de la seguridad e higiene alimentaria

Cuando una persona recibe quimioterapia, los médicos controlan un tipo de glóbulo blanco llamado neutrófilo, que es parte del sistema inmunológico. Los niveles muy bajos de neutrófilos se conocen como neutropenia.

Las personas con neutropenia tienen un mayor riesgo de infección, por lo que deben seguir prácticas seguras de manipulación y cocción de alimentos para minimizar este riesgo.

Hay varias precauciones alimentarias e higiénicas que las personas pueden seguir, que incluyen:

Almacene los alimentos a la temperatura correcta.

Frote las frutas y verduras crudas con agua y un cepillo antes de comerlas.

Remoje las bayas y otros alimentos que no se puedan lavar fácilmente en agua y enjuague antes de comer.

Lávese las manos, los cuchillos y las encimeras antes y después de preparar la comida.

Lávese las manos después de tocar carne, pescado y aves crudos.

Utilice diferentes tablas de cortar para la carne y las frutas y verduras.

Cocine bien la carne, las aves y los huevos.

Descongele la carne, las aves y el pescado en el refrigerador o descongélelos en el microondas.

Use un termómetro para carne para asegurarse de que la carne cocida esté a una temperatura segura.

Asegúrese de consumir productos lácteos y jugos pasteurizados.

Come nueces sin cáscara y tostadas.

Alimentos para incluir

Las personas que se someten a quimioterapia pueden tener dificultades para comer y pueden tener poco apetito. Deben intentar comer a intervalos regulares, comer bocadillos según sea necesario y beber muchos líquidos.

Durante un curso de quimioterapia, las personas deben comer:

Alimentos ricos en proteínas

Los alimentos ricos en proteínas incluyen:

Carnes magras, aves y pescado

Huevos

Frijoles, legumbres, nueces y semillas

Productos lácteos

Bocadillos saludables

Los refrigerios saludables y fáciles incluyen:

Mantequilla de frutas y nueces

Huevos duros

Nueces y frutos secos

Grasas saludables

Las grasas saludables incluyen:

Palta o aguacate

Mantequilla de nueces

Aceite de oliva

Yogur de leche entera

Alimentos ricos en fibra

Los alimentos ricos en fibra incluyen:

Lentejas

Avena

Cebada

Semilla de lino

Bayas

Nueces y semillas



Los alimentos que deben evitarse:

Los médicos pueden recomendar a las personas que reciben quimioterapia que eviten alimentos similares a los que se evitan durante el embarazo y cualquier alimento que pueda causar enfermedades o infecciones. Esto incluye alimentos que podrían exacerbar los síntomas relacionados con la quimioterapia, como llagas en la boca y diarrea. Incluyen:

Pescado crudo, como sushi y ostras crudas

Nueces crudas

Comidas de restaurante buffet o de autoservicio

Alimentos que muestran signos de moho, incluido el queso azul

Alimentos que ya pasaron su fecha de caducidad

Alimentos perecederos que han estado a temperatura ambiente durante más de 2 horas

Sobras que han estado en el refrigerador por más de 3 días

Alimentos grasos, picantes o azucarados

Qué comer antes de la quimioterapia

Antes de que comience la quimioterapia, una persona debe comer una dieta saludable y tratar de mantener un peso moderado. Una dieta saludable debe incluir varias frutas y verduras, grasas saludables, proteínas magras, cereales integrales y legumbres. Las personas deben tratar de limitar los carbohidratos refinados, los azúcares agregados y los alimentos ultraprocesados ​​en cualquier dieta saludable.

Llevar una dieta saludable antes de la quimioterapia puede ayudar a una persona a reducir el riesgo de infección, afrontar mejor los efectos secundarios y tener una mayor probabilidad de recibir tratamiento sin interrupciones no planificadas.

Durante este tiempo, una persona puede prepararse para comer mientras se somete a la quimioterapia. Puede ser útil abastecer el congelador, el refrigerador y los alacenas con alimentos saludables que le gusten a una persona. Los alimentos que requieren poco o ningún tiempo de cocción y preparación, como las cenas congeladas, pueden resultar útiles.

También puede ser útil cocinar los alimentos con anticipación y congelarlos. Una persona debe incluir elementos que sepa que puede comer incluso cuando se sienta mal.

Qué comer durante la quimioterapia

Una vez que comienza el tratamiento, el cuerpo de una persona necesitará alimentos saludables para funcionar de la mejor manera. Es fundamental ingerir suficientes calorías y proteínas durante este tiempo.

Los alimentos que una persona no suele disfrutar pueden tener mejor sabor durante el tratamiento, por lo que se recomienda a las personas que prueben alimentos nuevos.

Una persona debe comer alimentos que contengan propiedades que promuevan la salud, frutas y verduras de colores brillantes y alimentos ricos en proteínas. Deben limitar los alimentos azucarados y altamente procesados.

Los refrigerios ricos en proteínas como el yogur griego, nueces y semillas, ensalada de pollo y galletas saladas o huevos duros pueden ayudar a mantener la fuerza y ​​la energía.

Los efectos secundarios que experimenta una persona durante la quimioterapia pueden afectar su alimentación. Por ejemplo, una persona con dolor de boca puede sentirse incómoda al comer frutas ácidas, o una persona que experimenta diarrea puede querer evitar los alimentos con alto contenido de fibra.

Qué comer después de la quimioterapia

Consulte con el equipo de atención médica contra el cáncer para conocer las restricciones alimentarias.

Pídale a un dietista que le ayude a crear un plan de alimentación equilibrado y nutritivo.

Coma diariamente una variedad de frutas y verduras de colores, como verduras de color verde oscuro y amarillo, y frutas cítricas.

Consuma alimentos ricos en fibra como frutas, verduras, frijoles y cereales integrales.

Limite la ingesta de carbohidratos altamente refinados y azúcar agregada.

Incorpore alimentos ricos en proteínas en cada comida y refrigerio.

Evite o limite el alcohol.

Cómo manejar los problemas alimenticios

La quimioterapia puede causar una serie de problemas alimentarios como efectos secundarios comunes del tratamiento. Estos pueden incluir:

Pérdida de apetito

Una persona puede perder el apetito parcial o totalmente mientras recibe quimioterapia. Algunas personas pierden el apetito durante solo 1 o 2 días, mientras que otras experimentan pérdida de apetito durante el tratamiento.

Para controlar la pérdida del apetito, una persona puede:

Beba un sustituto de comida líquido o en polvo.

Consuma cinco o seis comidas más pequeñas durante el día en lugar de tres comidas abundantes.

Tenga bocadillos a mano para comer cuando sea posible.

Tome sorbos frecuentes de líquidos que agreguen calorías y nutrientes, como jugo, leche o sopa.

Náusea

Las náuseas son un efecto secundario común de la quimioterapia. Puede dificultar la alimentación de una persona y hacer que sienta ganas de vomitar. Una persona puede controlar las náuseas de varias formas, que incluyen:

Comer alimentos que son agradables al estómago, como tostadas simples o caldo claro

Comer con regularidad, incluso si son solo pequeños bocadillos

No forzar ningún alimento en particular y elegir comer alimentos que disfruten

Beber pequeñas cantidades de líquido durante el día

Comer alimentos y bebidas que están en la habitación

En conclusión

Obtener los nutrientes adecuados es vital durante la quimioterapia. Comer bien puede ayudar a curar, prevenir infecciones y reducir la intensidad de los efectos secundarios de la quimioterapia.

Las personas que se someten a quimioterapia pueden ser más susceptibles a las infecciones, por lo que la seguridad alimentaria y la higiene son esenciales. Las personas deben almacenar los alimentos a la temperatura correcta y practicar una buena higiene alimentaria.

Durante la quimioterapia, las personas deben intentar incluir grasas saludables, alimentos ricos en proteínas y alimentos ricos en fibra en sus dietas. Deben evitar los alimentos con riesgo de infección o enfermedad, como quesos con moho, pescado crudo y alimentos de buffet.

Antes, durante y después de la quimioterapia, una persona debe mantener una dieta equilibrada y mantener sus proteínas y calorías en un nivel saludable.

Una persona puede ajustar su dieta para lidiar con problemas de alimentación, como náuseas, dolor de boca o pérdida de peso.