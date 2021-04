El Masters de Augusta 2021 será recordado como el primer major conquistado por un golfista japonés, Hideki Matsuyama, y también porque varios candidatos no tuvieron su mejor actuación.

El golfista japonés, que dio cátedra con su juego, completó este sábado la tercera ronda con un registro de 65 golpes (-7) y se colocó líder tras acumular 205 (-11) y cuatro de ventaja sobre los segundos clasificados.

Matsuyama, de 29 años, que disputa por décima vez el Masters, octava como profesional, tuvo un recorrido perfecto en el Augusta National Golf Club con un eagle en el par 5 del hoyo 15 y cinco birdies.

El inglés Justin Rose, que comenzó la jornada, aplazada temporalmente por lluvia, como líder del torneo, no pudo con el acierto de Matsuyama y bajó al segundo puesto tras entregar tarjeta firmada de 72 (par) y acumular 209 (-7). Reportó el Heraldo.

Timeline cleanse: History was made over the weekend. Hideki Matsuyama of Japan became the first Asian-born champion of the Masters.

Matsuyama said he hopes his win will “open the floodgates” for more golfers like him. pic.twitter.com/WwbUW0kRX7

