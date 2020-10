El cáncer de mama es una enfermedad que afecta a millones de mujeres en todo el planeta a diario. Octubre, el mes rosa, es el que la Organización Mundial de la Salud dedica para la concientización de este flagelo que impacta a hombres y mujeres sin distinción. Varias famosas han padecido esta terrible enfermedad y hoy son abanderadas en su lucha.

Los datos del la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indican que el cáncer de mama afecta a más de 450.000 mujeres que son diagnosticadas cada año en Latinoamérica, informó panorama.

Cabe destacar que este tipo de cáncer más común entre las mujeres. Además, es el segundo en mortalidad en América Latina y el Caribe. Pero no debe ser visto como sinónimo de muerte, ya que la tasa de supervivencia es alta SI ES DETECTADO A TIEMPO.

Su temprana detección es la razón por el cual la OMS dedicó todo octubre para hacer una intensa campaña preventiva en todo el mundo. La realidad es que se debe dedicar más que un día, un mes, porque la prevención durante toda la vida es fundamental para ganar la lucha contra esta enfermedad.

Las estrellas que han sufrido de cáncer de mamas se unen al grupo de guerreras en el mundo que son el vivo ejemplo de que es posible vencer esta mortal enfermedad. En el mes rosa, te recordamos algunas de las famosas que han ganado la batalla contra este terrible flagelo.

Adamari López

La actriz y conductora puertorriqueña Adamari López descubrió que tenía cáncer de seno en marzo de 2005. Tenía 34 años. Se sometió a sesiones de quimioterapia, una doble mastectomía y la reconstrucción de sus senos, afortunadamente, logró curarse.

“Sé que es un proceso difícil. Hay que tener mucha fe, muchos deseos de salir adelante, de aferrarse a la vida. Todo pasa”, comentó Adamari a la revista People en Español.

Adamaris está casada con el bailarín Toni Costa y tiene una hija llamada Alaia.

Alicia Machado

La miss Universo 1996, Alicia Machado, fue diagnosticada con cáncer de mama en 2013 pero llevó su batalla en silencio. Al año siguiente, tras haber superado la enfermedad, habló al respecto con CNN en Español.

“Debo confesar que para este año no pedí nada, porque el año pasado viví de cerca el cáncer”, confesó. “En el mes de julio del año pasado (2013) me habían detectado unos problemas en los senos, que por grabar Madame me fui (demorando), el tratamiento no funcionó y estuve muy mala de salud… Terminé la teleserie vomitando. He seguido adelante. Ya ese asunto pasó, me operaron y ahora estoy fuerte, sigo echándole ganas y le pido a Dios que me siga bendiciendo con salud para seguir criando a mi hija”. Machado tuvo que someterse a una doble mastectomía y también una cirugía reconstructiva.

Alejandra Guzmán

La rockera más famosa de México fue diagnosticada en 2007 con cáncer de mama y decidió deshacerse de la enfermedad al extirparlo de inmediato. Desde entonces, la cantante es libre de la enfermedad.

“Es duro cuando ves tu feminidad mutilada”, manifestó en entrevista a People En Español. “Mi tarea fue (aprenderme) a querer como soy ahora”, comenta la estrella que asegura fue el amor por la vida y por los suyos lo que la impulsó a superar esa “incertidumbre espantosa”.

Bárbara Mori

A los 29 años, la actriz uruguaya Bárbara Mori fue diagnosticada con cáncer de mama. Afortunadamente, el diagnóstico recibido en 2007 fue temprano y venció a batalla. Luego buscó crear conciencia siendo parte del documental 1 a Minute (2010) de Namrata Singh Gujral.

“Esto del cáncer fue como: ‘Ah, ¿te estás quejando? Pues ahora sí quéjate (…)’ Fue como una señal que me mandó el Universo, Dios, la vida, qué se yo”, contó la protagonista de “Rubí” relató el portal Mamás Latinas.

Daniela Romo

La actriz y cantante Daniela Romo recibió su diagnóstico por cáncer de mama en 2011 y fue detectado en las primeras etapas de la enfermedad, por lo que logró ganar la pelea. Uno de los aspectos más duros para ella fue perder su larga cabellera que había sido parte de su imagen por décadas.

“En la penúltima quimio me rapé, iba dejando cabellos en el piso de mi casa. Me acuerdo cómo se me cayó el último pelito de la ceja, vi como volví a nacer. (Por eso) abracé la enfermedad con amor”, contó a People En Español.

En otra conversación, Daniela comentó, “Decidí cortarme el pelo, porque cuando se me empezó a caer, fue un suplicio. Tuve que convencer a todos de que mi pelo no era mi identidad. ‘Oye, no lucho por mi cabello, estoy luchando por mi vida…”

Lorena Meritano

La actriz argentina recordada por su papel de villana en “Pasión de Gavilanes” también sufrió la enfermedad en 2014. La superó y ahora es una vocera contra este mal.

“Estoy por dentro fortalecida con la profunda convicción de que no necesito más que el aire para vivir y que Dios me siga dando salud”, manifiesta, Lorena Meritano.

“El resto todo se supera. Entonces estoy contenta, tranquila. No estoy enojada con la vida. Al contrario. Estoy agradecida con mi pasado, disfrutando del presente y contactada con el ahora”, contó la actriz a People en Español.

