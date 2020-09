El jueves 8 de octubre, a las 7 p.m.,el Instituto de Participación Cívica y Democracia del MDC; y Live Arts Miami (antiguamente MDC Live Arts), presentarán Make​ Your Mark Miami! Artists Rally for the Vote,​un mitin virtual sin filiación partidista sobre votación.

El MDC tiene el compromiso de incrementar la participación de los votantes. Este verano, el College y su liderazgo se incorporaron a ALL IN Campus DemocracyChallenge, in iciativa nacional sin filiación partidista que distingue y apoya a los campus en su trabajo para incrementar la participación democrática no partidista y la plena participación de los estudiantes en la votación.

El desafío exhorta a las instituciones universitarias a ayudar a los estudiantes en la creación de los hábitos de ciudadanía activa e informada, y ha convertir la participación democrática en un valor fundamental en sus campus. Desde la creación de la iniciativa en el verano del 2016, se han incorporado más de 650 campus, con una matrícula superior a más de 7.5 millones de alumnos.