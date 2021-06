En junio se celebra el mes del Orgullo LGBTQ+ y la Cámara de Comercio muestra que Miami es un punto de acceso para los profesionales de la hospitalidad que se identifican con los queer, además es fácil ver el impacto que que esta comunidad ha generado en los restaurantes de la ciudad.

“Los empleados y restauradores LGBTQ + siempre han estado presentes en casi todos los restaurantes en los que has estado”, dice el chef Todd Erickson. “Creo que es realmente fantástico que finalmente estemos recibiendo aceptación y reconocimiento por todo lo que hacemos por la comunidad en su conjunto”.

Por eso aquí traemos una lista realizada por Miami News Times sobre ocho chefs y propietarios de restaurantes que se identifican LGBTQ + para apoyar este mes del Orgullo y más allá.

Eileen Andrade Finka Table & Tap, Amelia’s 1931

Eileen Andrade creció aprendiendo los entresijos del negocio de los restaurantes en la casa de su familia, Islas Canarias. De adulta, dejó su propia huella en el panorama culinario de Miami. Ella creó y dirige Amelia’s 1931 (13601 SW 26th St., Miami), un lugar acogedor para una cita nocturna que lleva el nombre de su abuela, y Finka Table & Tap (14690 SW 26th St., Miami), un espacio en expansión en West Kendall que es uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Andrade mezcla sus raíces cubanas clásicas con la inspiración de sus viajes para crear una fusión única de sabores. Y está expandiendo su creciente imperio de restaurantes con la incorporación de Barbakoa , que abrirá este otoño en Doral Yard.

Rocco Carulli y Owen Bale de R House Foto de Dan Kocsis

Rocco Carulli y Owen Bale Casa R

El dúo de marido y mujer Rocco Carulli y Owen Bale fundaron R House (2727 NW Second Ave., Miami) como un lugar para celebrar el arte, la música y la comida sin juicios ni exclusividad. Querían que fuera un refugio seguro para que personas de todos los orígenes y comunidades disfrutaran de la buena comida y los buenos momentos juntos. Los ahora icónicos brunches semanales de drag están llenos de multitudes diversas que se reúnen para disfrutar del talento drag local y nacionalmente reconocido. El menú presenta una variedad de platos latinoamericanos, así como colaboraciones con panaderías y cervecerías locales. El generoso happy hour de R House permite a los clientes probar algunos bocados diferentes y cócteles especiales antes de la cena. (Busque programación de entretenimiento nocturno actualmente en proceso).

Paula DaSilva, chef ejecutiva de Ritz-Carlton Fort Lauderdale Foto cortesía del Ritz-Carlton Fort Lauderdale

Paula DaSilva El Ritz-Carlton Fort Lauderdale

Como chef ejecutiva del Ritz-Carlton Fort Lauderdale (1 N. Fort Lauderdale Beach Blvd., Fort Lauderdale), Paula DaSilva sabe cómo mantenerse fresca bajo presión. Es esta actitud la que le valió un segundo lugar en Hell’s Kitchen de Gordon Ramsay , catapultándola al centro de atención como una de las chefs más codiciadas del sur de Florida. El nativo de Brasil trabajó en algunos de los hoteles más ilustres de Miami-Dade y Broward antes de asumir el cargo de chef ejecutivo de la propiedad Ritz-Carlton Fort Lauderdale. La cocina conmovedora de DaSilva le ha valido numerosos premios, incluido el de semifinalista al Mejor Chef: Sur de la Fundación James Beard. En su comunidad, trabaja con Feeding South Florida , el Foodservice Council for Women y Women of Food and Beverage.

Thomas Donall de Palace Bar Foto cortesía de Palace Bar

Thomas Donall Palace Bar y Restaurante

Palace Bar (1052 Ocean Dr., Miami Beach) ha sido un elemento básico de la escena LGBTQ + del sur de Florida durante 33 años. Cuando Thomas Donall asumió la propiedad en 2007, sabía que tenía que hacer todo lo posible para mantener el legado. A través de todas las dificultades que ha enfrentado a lo largo de los años, ver: ordenanzas restrictivas de la ciudad, nueva ubicación, pandemia global, Donall ha logrado anclar el Palace con más fuerza que nunca como un pilar de South Beach. Algunas de las drag queens más queridas de la ciudad lo llaman hogar, actuando en los famosos brunch de los fines de semana, así como en eventos nocturnos. Desde la pandemia, Donall ha contratado un nuevo chef y un segundo chef para ayudar a renovar el menú para los lugareños y turistas que llenan la casa.

Chef Todd Erickson Foto de Reid Harrison Studios

Todd Erickson resplandor, Munchie’s Pizza Club, los Todds

Todd Erickson ha sido la fuerza impulsora detrás de algunos de los restaurantes más dinámicos del sur de Florida. Sus proyectos anteriores incluyen Haven, Huahua’s y Glam Vegan. Su última empresa: consultor culinario en Glow (97 NW 25th St., Miami), un restaurante informal rápido en Wynwood centrado en la alimentación saludable. Erickson dice que su amor por la cocina se inspiró en las mujeres fuertes de su vida, y ahora está buscando pagarlo. glow se compromete a donar todas sus ganancias a varias organizaciones involucradas en promover la educación de mujeres y niñas. Erickson también ha creado el menú para Munchie’s Pizza Club (200 SW Second St., Fort Lauderdale) y es socio de Todds, un servicio de catering en todo el sur de Florida.

Andrew González, propietario de Night Owl Cookies Foto cortesía de Night Owl Cookies

Andrés González Galletas Nocturnas

La escena de los postres de Miami está llena de panaderos talentosos que buscan causar sensación con brebajes dulces, pero pocos han podido dejar una marca como Andrew Gonzalez y Night Owl Cookies (varios lugares). Lo que comenzó como un servicio de entrega de Instagram a altas horas de la noche se ha convertido en una institución de postres en Miami con tres ubicaciones físicas y dos más en proceso, además de una formidable presencia de Postmates. Con recetas de galletas que van desde las tradicionales con chispas de chocolate hasta versiones que incorporan los cereales y dulces favoritos de la infancia, González y su equipo están innovando constantemente.

Airport Cafe’s Reuben Ruiz Foto de Alina Macia

Rubén Ruiz Cafetería y licores del aeropuerto

Reuben Ruiz comenzó a la edad de 10 años, fregando pisos, baños y platos en el restaurante de su padre en Bird Road. Años más tarde, ha podido hacer un buen uso de esa sólida ética de trabajo como propietario y chef en Airport Cafe & Liquors (4427 NW 36 St., Miami Springs). El restaurante, que también funciona como una licorería completa, ofrece un amplio menú de comidas cubanas caseras y comida casera. El chef Reuben describe el restaurante como un crisol, al igual que la ciudad de Miami. Los sándwiches han desarrollado un culto entre los clientes habituales, y una lista rotativa de hamburguesas del mes y hoagie de la semana garantiza que nunca falten nuevas creaciones para probar.

Stephanie Vitori de hamburguesa con queso para bebés Foto cortesía de Stephanie Vitori

Stephanie Vitori Bebé de hamburguesa con queso

Stephanie Vitori ha convertido a Cheeseburger Baby (505 Washington Ave., Miami Beach) de un agujero en la pared a un hito de Miami Beach. Este pequeño negocio de hamburguesas con queso propiedad de una mujer en South Beach es uno de los favoritos de los lugareños, turistas y celebridades por igual. Ubicado en Washington Avenue en Fifth Street, Cheeseburger Baby permanece abierto hasta tarde para atender a las multitudes vibrantes de la playa. También opera camiones de comida para entrega y catering y fue la hamburguesa con queso elegida para la boda de Dwyane Wade y Gabrielle Union. A Vitori le apasiona empoderar a las mujeres en la comunidad y en la industria de los restaurantes y está involucrada en el proyecto RestaurantHER de Grubhub , que apoya a los restaurantes dirigidos por mujeres.