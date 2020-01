Nancy Pelosi: «EE.UU. y el mundo no pueden permitirse la guerra»

La máxima líder de los demócratas en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi declaró sobre los ataques de Irán contra bases iraquíes donde se encuentran tropas estadounidenses, que se debe poner fin a las provocaciones innecesarias de la Administración y exigir que Irán cese su violencia.

Después de conocer que Irán lanzó varios misiles balísticos contra dos bases militares en Irak donde se acuartelaban soldados estadounidenses, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi criticó la administración de Donald Trump y solicitó que se resguarden a las tropas del país, reportó voanoticias.com.

En su cuenta en Twitter, Pelosi escribió: «Siguiendo de cerca la situación luego de los bombardeos contra las tropas estadounidenses en Irak».

Continuó, «Debemos garantizar la seguridad de nuestros miembros del servicio, incluso poner fin a las provocaciones innecesarias de la Administración y exigir que Irán cese su violencia. América y el mundo no pueden permitirse la guerra«.

Closely monitoring the situation following bombings targeting U.S. troops in Iraq. We must ensure the safety of our servicemembers, including ending needless provocations from the Administration and demanding that Iran cease its violence. America & world cannot afford war.

Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, informó a los líderes demócratas en el Congreso sobre los ataques que ocurrieron contra las dos bases militares iraquíes donde estaban los soldados norteamericanos.

Una de las vocera del vicepresidente, Katie Waldman, escribió en su cuenta en Twitter que Pence «fue informado sobre los ataques de Irán en las bases que albergan las fuerzas militares y de coalición estadounidenses en Irak».

Agregó Waldman, «El vicepresidente ha estado en contacto continuo con todo el equipo de seguridad nacional y, bajo la dirección del presidente, el vicepresidente Pence llamó a los líderes del Congreso«.

Vice President Pence was briefed on Iran’s attacks on bases hosting U.S. military and coalition forces in Iraq. The VP has been in continuous contact with the entire national security team and, at the President’s direction, VP Pence completed calls to Congressional leadership.

— Katie Waldman (@VPPressSec) January 8, 2020