¿No atiendes números desconocidos? Este senderista tampoco y mira todo lo que provocó

Muchos millenials, ese grupo de personas nacidas entre los años 1981 y 1993, suelen decir que sufren de ansiedad cuando reciben llamadas. Prefieren que les escriban o envíen notas de voz. Además, con las recomendaciones de algunas empresas de no atender números desconocidos porque puede tratarse de estafas, aumenta la desconfianza.

Ante esta situación, algunos optan por ignorar cuando los llaman y no sopesan los riesgos que esto conlleva. ¿Y si se trata de una emergencia?, ¿si es importante?, ¿si alguien necesita hablar contigo? Los consejos de no contestar no siempre son los más indicados.

Esto es más grave si entra una llamada de un servicio de emergencia, como la policía o los bomberos, pues no responder podría poner en riesgo hasta la vida. Un caso relacionado ocurrió en 2021, en Colorado, cuando un excursionista no atendió las llamadas de unos rescatistas.

Quizás al hombre no le gusta atender el teléfono y no imaginó que desencadenaría todo un alboroto, donde las autoridades se vieron involucradas.

Ignora las llamadas de rescate por ser números desconocidos

Un equipo de rescate de Colorado recibió un aviso de que no se sabía nada de un excursionista, que se había adentrado en el Monte Elbert.

El senderista, que había iniciado su marcha a las 9 de la mañana, no había regresado en la noche. Su familia se alarmó y pidió ayuda a los rescatistas de Lake County Search and Rescue. Estos llamaron incontables veces al celular del hombre, sin obtener respuesta.

Así que comenzó un plan de búsqueda para rastrear las zonas más comunes donde la gente suele perderse. Sin embargo, en la madrugada cancelaron la operación, sin haberlo encontrado.

A la mañana siguiente, el senderista regresó muy tranquilo al lugar donde se hospedaba, sin percatarse del caos que había desatado por no atender números desconocidos. El individuo reconoció que vio las llamadas pero perdió la señal y decidió guardar su móvil, sin reportarse, para continuar con su paseo.

Según los rescatistas, el hombre ignoró las repetidas llamadas telefónicas al no reconocer el número de la llamada entrante. De allí que si te gustar salir a hacer senderismo, trekking o escalada en las montañas, lo más recomendable es que si te atrasas con la ruta prevista y recibes una llamada, debes contestar sea el número que sea.