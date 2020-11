Como ya es costumbre, hoy te vamos a poner a prueba con otro de los retos virales que están causando estragos en Internet.

En esa oportunidad, se trata de un reto visual, solo que ahora tendrás un elemento más de dificultad: el tiempo. Tendrás 20 segundos para cumplir con el objetivo.

¿Y cuál es ese? Pues vemos una imagen un tanto borrosa, pero en la que, si buscas de manera muy detallada y cuidadosa, podrás encontrar a un hombre escondido.

Te dejamos con la imagen y más abajo la respuesta:

La imagen está llena de árboles, monte, al fondo se puede observar como una entrada, hasta el mar también se deja ver sobre un costado. También está el hombre escondido con el que tuviste ya el tiempo necesario para identificarlo.

Vamos con una pista para que tengas otra oportunidad, puede que tu cerebro quiera identificar a un sujeto que se esconda detrás de una rama, pero podría tratarse también de que la figura del sujeto se conforme con el contorno de algunos otros objetos que se encuentran en esta pieza.

¿Lo pudiste conseguir a aún no? Se trata de un reto visual que te sorprenderá la ubicación del hombre si aún no pudiste encontrarlo y cuando lo detalles ya no lo dejarás de ver.

Respuesta:

Fuente: el imparcial

