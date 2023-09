Perez Art Museum estrena su propio servicio de streaming gratuito

El Pérez Art Museum (PAMM) es uno de los lugares que se deben conocer en Miami, porque siempre ofrece al público exhibiciones diferentes, interactivas y están en constante innovación. Con eso en mente, lanzarán un servicio único en su estilo, para el disfrute de su audiencia desde cualquier parte del mundo.

En medio de una época en la que todos estamos familiarizados con las distintas plataformas de transmisión como Netflix, HBO Max, Disney +, este establecimiento de arte decidió sumarse a la tendencia.

PAMMTV es el nombre del nuevo proyecto y se trata nada menos que de un servicio de streaming con una colección de videoarte y películas del museo. Tendrá dentro de su oferta un total de 15 obras de artistas locales e internacionales. Definitivamente un ejemplo de la premisa sobre el arte y la necesidad de compartirlo.

El objetivo del Perez Art Museum con la incursión en esta tecnología, es aumentar su interacción digital con el público. Jay Mollica, director de participación digital del lugar, aseguró que también es una manera formidable de destacar a los artistas.

“Uno de los principales objetivos de nuestra estrategia es darle la vuelta al museo y democratizar el acceso a la colección”, afirmó.

Este no sería el primer guiño del museo con la era digital. De hecho, en 2022 lanzaron una galería virtual llamada “New Realities”, con obras de realidad aumentada.

El principal atractivo de PAMMTV, es que será un servicio gratuito. Se podrá acceder al streaming desde un navegador web, dispositivos móviles y también a través de Apple TV. Los usuarios de esta plataforma solo tendrán que crear un perfil sin costo alguno, para disfrutar del contenido.

En primera instancia, la plataforma ofrecerá 15 obras de distintos artistas. Sin embargo, se irán actualizando paulatinamente cada ciertos meses, de manera que los espectadores puedan tener acceso a una porción de las distintas colecciones.

“Estamos fusionando la experiencia del usuario de Netflix con la intimidad de la galería de un museo”, aseguró Mollica.

La selección inaugural de videoarte disponible en PAMMTV incluye piezas de la colección permanente del museo, obras del sur de Florida y películas curadas por Third Horizon Film Festival. Entre ellas destacan ‘I Saved My Belly Dancer’, dirigida por Youssef Nabil y protagonizada por Salma Hayek, y ‘Conga Irreversible’ de Los Carpinteros.

