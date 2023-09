Boris Eldagsen y Carlos Cruz-Diez fusionan el arte y la IA en galería Marion Art de Panamá

El mundo del arte, la fotografía y el cine vive tiempos convulsionados desde que llegó la Inteligencia Artificial para intervenir casi todas las áreas de la vida. Así como cuando la pintura se sintió amenazada por la aparición de la fotografía, ahora esta tecnología viene a imponer un nuevo tema de conversación.

Algunos la adoptaron con curiosidad, mientras que otros se mantienen firmes en su rechazo. Los primeros han descubierto que no solo era posible seguir haciendo arte. También puede haber un romance bastante intenso entre la fotografía y la IA.

En ese grupo está Boris Eldagsen, artista alemán, que se atrevió a rechazar un premio de Sony World Photography Awards este año. Muy honestamente, aclaró que no aceptaba el reconocimiento, ya que el jurado no supo que era una imagen hecha a través de la Inteligencia Artificial, por lo que no le parecía correcto.

Su nombre se hizo tan famoso que, desde entonces, muchos quieren ver de qué tratan la obra ganadora y su colección, las cuales desde el pasado 5 de septiembre están expuestas por primera vez en una galería de Latinoamérica. La Marion Art Gallery, sembrada en el corazón de Panamá, tiene el honor de exhibir la creación de Eldagsen para deleite de los curiosos, bajo la exhibición “Imagen y (falsa) Memoria”.

Generating the prompts! 🔲 ¿Están listos para explorar la primera exposición sobre IA en Latinoamérica? Presentando el trabajo de Boris Eldagsen en Marión Art Gallery.#MarionArtGallery #ImagenYFalsaMemoria #BorisEldagsen #MarionGallery #IA #AI pic.twitter.com/rkjIkDHBlT — Marión Art Gallery (@marion_gallery) September 7, 2023

Su director, Gabriel Cruz, asegura en entrevista exclusiva para Miami Diario, que presentar una exposición de este experto en IA “es una oportunidad para mostrar lo que está sucediendo en este momento en el arte. Es una ventana hacia lo contemporáneo y hacia un nuevo sistema de pensamiento”.

Las mentes maestras detrás de esta galería fueron más osadas. Se aventuraron en unir esta muestra con la de un reconocido artista venezolano, referente del arte cinético, como lo es Carlos Cruz-Diez. Para algunos, esta apuesta es más que audaz, pues estaríamos hablando de dos expresiones casi opuestas.

“Hace más de un siglo se pensó que la fotografía acabaría con la pintura. Luego pensamos que el video acabaría con la fotografía y así hemos ido transcurriendo una época de cambios hasta darnos cuenta de que la técnica no acaba con la idea. La Inteligencia Artificial es un útil a la disposición de la creatividad del artista. Ya el tiempo nos dirá si esta vez estamos frente a una excepción”, puntualiza Cruz.

Cómo unir a Carlos Cruz-Diez y Boris Eldagsen

Para Gabriel Cruz, quien incluso tiene la dicha de haber sido nieto del famoso artista plástico fallecido en 2019, mezclar las visiones de ambos autores es lo más atractivo de la exhibición y lo que le da un sello “atemporal”.

En la sala de Carlos Cruz-Diez, encontramos un talento que pocos conocen, ya que en su juventud tuvo un acercamiento con la fotografía. Es la primera vez que se expone públicamente su portafolio.

“Estas imágenes que fueron tomadas en la década de los 40 y 50 no tenían un fin artístico sino que eran una fuente para documentar lo que estaba sucediendo en ese momento, para posteriormente, convertirse en el sujeto de la pintura que hacía Cruz-Diez”, explica el director de Marion Art Gallery, quien junto a su familia se ha encargado de perpetuar el legado de su abuelo.

Por su parte, Eldagsen, quien también es filósofo y fotógrafo, nos presenta la serie “Pseudomnesia” compuesta por fotografías creadas con Inteligencia Artificial, en las que incluye características de los años 40.

Gabriel Cruz explica que el artista “nos hace creer que esas imágenes fueron reales, pero luego cuando las detallas consigues elementos que nunca existieron. Para mí tienen una fuerte carga artística porque se consiguen referencias estéticas de artistas como Chirico, con la pintura metafísica y otras más surrealistas”.

Todo este panorama, entre lo real y lo creado a través de IA, hace de esta exposición una experiencia para la curiosidad y el aprendizaje. Hay que acercarse a ella con una mente abierta cómo lograron ambos artistas reflejar una sociedad.

En las salas de Marion Art Gallery, se exhiben 16 obras de cada autor en las que los visitantes podrán encontrar elementos propios, así como también detallar las técnicas, los ángulos y su intención. La exposición estará abierta al público hasta el 5 de noviembre.

Desde hace 13 años, esta galería se ha convertido en el más firme exponente del legado de Carlos Cruz-Diez. Cuenta con una sala permanente con sus obras más famosas para mantener vivo su recuerdo y su talento ante el mundo.