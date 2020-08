Este lunes arrancó la Convención Nacional Demócrata en la que prominentes figuras políticas dando discursos por todo Estados Unidos en emplazamientos tranquilos en lugar de ante los vítores de sus simpatizantes debido a la pandemia de coronavirus.

Por redacción MiamiDiario

Este primer día estuvo enfocado en los temas principales que han marcado la vida de los estadounidenses en los últimos meses: la pandemia del coronavirus, la crisis económica y la justicia racial, reportó Reuters.

Las intervenciones telemáticas cobraron un protagonismo especial desde el primer momento: personas anónimas que explicaban sus experiencias batallando contra la COVID-19, testimonios de los que perdieron seres queridos durante la pandemia o víctimas de la violencia racial en Estados Unidos.

Justicia Racial

Los demócratas dedicaron gran parte de la noche del lunes a la justicia racial, un tema que creen que es una gran lastre para Trump.

La familia de George Floyd hizo una aparición y pidió a los televidentes que guardaran un momento de silencio por el hombre negro cuya muerte bajo custodia policial en Minneapolis en mayo desencadenó meses de disturbios en todo el país. En sus comentarios, Obama atacó a Trump por responder con “burlas” al lema “Black Lives Matter” (Las vidas de los negros importan).

Trump ha tratado de sacar provecho de la cuestión, presentando a los manifestantes como anarquistas violentos y declarándose a sí mismo como el presidente adalid de la “ley y el orden”. El lunes en Minneapolis, no mencionó a Floyd, sino que atacó al alcalde demócrata de la ciudad por permitir que los manifestantes “destruyeran” las vidas de los ciudadanos.

Pero los demócratas pretenden exprimir el asunto y las encuestas sugieren que la mayoría de los estadounidenses confían en Biden, y no en Trump, para mejorar las relaciones raciales.

Pandemia del coronavirus

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, fue la primera gran figura política en pronunciar su discurso. Lo hizo haciendo referencia a la grave situación que vivió su estado batallando contra el virus y criticando al gobierno de Donald Trump por “las fallas” cometidas durante la pandemia.

“Vimos las fallas del gobierno, que trató de negar el virus, vio a Nueva York sufrir y no hizo nada. Y vemos que después de seis meses de que comenzara [la pandemia en Estados Unidos], el gobierno sigue sin estar preparado”, señaló.

Cuomo, que como el resto de los participantes intervino en la Convención Demócrata de forma telemática, manifestó que, después de todo, “el país aprendió una lección crucial: lo vulnerables que somos cuando el gobierno es incompetente”.

“Vamos a usar mascarillas porque somos inteligentes, mantendremos la distancia social porque demuestra lo cercanos que estamos, somos unos Estados Unidos que ganamos guerras y somos el país más grandioso del mundo”, expresó convencido de que “el amor siempre se impone”.

Con todo, hizo un llamado para movilizar a la población y votar por un líder que “ame” al pueblo estadounidense porque, según dijo, “el gobierno y el liderazgo importan”.

“Necesitamos un líder que ame nuestro pueblo, que apele a lo mejor de nosotros, no a lo peor; que unifique, que no divida, que nos levante y que no nos destruya”, subrayó.

Presencia latina

En la primera noche de la Convención Demócrata apenas se habló del impacto de la comunidad hispana en Estados Unidos, aunque contó con la presencia de algunos latinos. Entre ellos estuvo el reverendo Gabriel Salguero, presidente de la Coalición Nacional Latina Evangélica, el jefe de policía de Houston, Texas, el cubanoamericano Art Acevedo, o la propia conductora del evento, Eva Longoria.

La senadora de ascendencia mexicana, Catherine Cortez-Masto, ofreció su discurso desde su cocina, “el lugar desde donde muchos estadounidenses trabajan estos días”. Aprovechó su intervención para criticar duramente al mandatario estadounidense por sus acciones en el manejo del Servicio Postal, en un momento en el que muchos intentarán votar por correo para evitar los centros de votación en medio de la pandemia.

“Donald Trump está amenazando con retener fondos federales. Está poniendo en riesgo a la tercera edad desafiando al servicio de correos y la gente mayor no va a poder recibir sus medicinas”, advertía.

