Entrenar para correr por primera vez en un maratón es de suma importancia, incluir una buena preparación es la única manera de conseguir debutar en la carrera disfrutando y sin lesionarte.

Decidir cuándo participar y que que rutina de ejercicios debe realizarse varía según el cuerpo, según el entrenamiento que haya tenido cada persona en otras etapas de la vida, según la respuesta a los primeros trabajos y la capacidad de mantenerse constante en la preparación. Muchos son los motivos que diferencian a las personas, pero hay algunas reglas generales para tener en cuenta.

Muchas de las personas que practican deportes como fútbol o tenis creen que ya están listos para competir. Se calcula que un principiante promedio precisa unas 15 semanas de entrenamiento para prepararse mental y físicamente para un maratón. 15 semanas, cientos de horas y kilómetros para llegar a correr 42,2 km en unas cuatro horas y media (la marca media mundial para un maratón).

Infobae explica que la distancia inicial para competir puede variar también, pero la inmensa mayoría debuta con carreras entre 5 a 10 kilómetros. Para esto, es recomendable entrenar al menos tres veces por semana y haber hecho algún entrenamiento donde han podido correr al menos 10 Km en una misma práctica, aunque hayan parado para hidratar en la mitad. El cuerpo debe saber que esa distancia existe y que se la puede tolerar sin complicaciones serias.

Querer pasar de kilómetros es el principal error del corredor que quiere pasarse a la larga distancia, comenzar a hacer demasiados. Si nuestros entrenamientos de rodaje rondaban los diez o doce kilómetros, de un día para otro no podemos pasar a hacer quince o veinte en las primeras salidas

Muchas veces en la primera carrera la gente no anhela desesperadamente tener un performance increíble. Así que simplemente sale para llegar. Para quienes ese sea el caso completar la carrera con un trote suave pero firme es relativamente sencillo. Si no están seguro de tolerarlo, entonces mejor es correr 5K. Un test sería este: si no puedo trotar al menos 6 kilómetros entonces no tiene sentido anotarme en una carrera de 10K. Mejor dominar las distancias más cortas y luego dar el salto.

Son unos meses entrenando, disfrutando, conociendo el cuerpo y desafiando los límites. Empezar a competir antes de tiempo puede ser frustrante y es mejor que esto no pase en el comienzo de la vida runner. Por otro lado, prepararse bien nos dará una seguridad y una sensación de victoria que nos empujará hacia futuras competencias y a seguir entrenando con la motivación bien alta.

Por lo cual con unos pocos meses, si todo sale bien y está en orden, podrían ser suficientes para arrancar con una primera carrera. Depende de cada caso, cada perfil y condición física. 10 km es una distancia enorme que solo los corredores pueden creer que es corta. Una buena carrera de 5Km es también un desafío gigantesco que años atrás muy pocos podían alcanzar. En el presente estas parecen distancias menores, pero no lo son, son un excelente y exigente trabajo para el cuerpo y la mente.

No olvidemos descansar

En distancias cortas, no se tarda tanto en recuperar de los esfuerzos, pero cuando entrenamos larga distancia, la alimentación y el descanso van a ser cruciales para reponer fuerzas y poder entrenar al día siguiente, explica el portal Vitonica.

En cada entrenamiento, nuestras reservas de glucógeno van a quedar muy tocadas, por lo que la alimentación durante y después del entrenamiento van a cobrar mucha importancia. Tendremos que aprender a beber agua y a tomar geles mientras entrenamos, al igual que reponer líquido y sólido nada más llegar de entrenar.

Los corredores de larga distancia deben hacer una planificación del descanso, asegurándonos de que al menos dormimos siete horas al día y en condiciones óptimas para tener el mejor descanso posible.

Y por último, es importante saber que cuando más trabajo se dedique, mejor serán los resultados. No en todas las carreras nos irá bien, pero siempre es satisfactorio saber que uno hizo lo mejor que pudo para entrenarla correctamente. Siempre hay oportunidades para correr una carrera, no hay que apurarse. La carrera inicial tiene que ser una experiencia agradable y satisfactoria. Esperar un poco valdrá la pena cuando crucemos el arco de llegada. La primera línea de llegada no se olvida jamás.