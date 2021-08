Ramiro Valdés condecoró a oficiales del Ministerio del Interior (MININT) represores que intervinieron en contra las manifestaciones del 11J en la provincia de Santiago de Cuba.

De acuerdo con el reporte del diario oficial Granma, el comandante de la Revolución y viceprimer ministro cubano entregó la distinción Servicio Distinguido al teniente Julio César Sotomayor Lora y al primer suboficial Felipe Aparicio Santiesteban, quienes tuvieron una “valiente actitud en el enfrentamiento a los sucesos del pasado 11 de julio en Palma Soriano”.

Juan Dennis Rodríguez, en el momento en el que un policía vestido de civil lo arresta por medio de la fuerza. Tras un juicio sumario colectivo, lo acusaron de “desorden público” y lo sentenciaron a 12 meses de privación de libertad.

Precisamente en ese poblado oriental, uno de los que primero secundó la protesta que estalló ese domingo en San Antonio de los Baños, en la occidental provincia de Artemisa, y que se expandió en breve tiempo por alrededor de 30 ciudades de toda la Isla, Valdés fue abucheado por una multitud.

El otrora temido ministro del Interior cubano, uno de los hombres de confianza de Raúl Castro, se dirigió en Palma Soriano esa jornada a un grupo de personas que clamaron “Habla con el pueblo”, pero terminó dando la espalda y regresando a su vehículo, rodeado por militares, agentes antimotines y de civil, después que varias voces le gritaran “Asesino” y “Nos están matando de hambre”.

Los condecorados por Valdés trabajan en la Unidad Provincial de Tránsito, de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), uno de los cuerpos más activos sobre los que descansó en buena medida la represión de las protestas después que Miguel Díaz-Canel llamara a sus adeptos a tomar las calles en una intervención televisiva el 11 de julio.

En el acto de condecoración, Valdés reconoció la “ejemplar conducta” de otros agentes presentes, según el reporte.

El teniente Sotomayor Lora, tras recibir su condecoración, dijo que esta “entraña un compromiso de especial lealtad a la patria en cada misión asignada, porque si en nuestro desempeño todo reconocimiento estimula a ser mejores oficiales, su connotación es mayor al venir de manos del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés”.

“No han sido pocas las veces en que he acompañado al comandante de la Revolución Ramiro Valdés, y si siempre he pensado que con él estoy defiendo una de las primeras trincheras de la Revolución, por eso ahora cobra mayor sentido en mi vida de oficial del MININT el hecho de que personalmente él me entregara esta distinción”, expresó por su lado el primer suboficial Aparicio Santiesteban.

Las autoridades de la Policía y de organizaciones oficiales han entregado reconocimientos a agentes represivos después del 11J en diversos sitios de Cuba. Asimismo, mientras silencia los casos de cientos de detenidos y desaparecidos por la represión violenta de las protestas, incluyendo varios menores, los medios oficiales cubanos presentan como víctimas a agentes y paramilitares presuntamente heridos en enfrentamientos con los manifestantes.

La entidad federal incluyó en su lista negra al coronel Oscar Callejas Valcárcel, primer segundo jefe de la Dirección General de la PNR, y al también coronel Eddy Sierra Arias, segundo jefe de la Dirección General de la propia institución, ambos sancionados bajo la Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos.