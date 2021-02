El sábado se llevó a cabo un homenaje en el Hard Rock Stadium a una agente especial del FBI que fue asesinada en uno de los días más mortíferos en la historia de la oficina. Se trata de la agente especial Laura Schwartzenberger, reportó telemundo51

Schwartzenberger tenía 43 años y estaba comprometida a tomar medidas enérgicas contra los delincuentes que lastimaban a niños o explotaban a otros en línea.

El director del FBI, Christopher Wray, dijo que “no hay buenas palabras para dar sentido a una pérdida como esta”, dijo quien llamó al agente “un verdadero héroe estadounidense”.

Después de que una procesión policial condujo al estadio bajo la lluvia torrencial, al llegar hubo una demora por clima de una hora, pero luego tocaron la gaita y el servicio dedicado a una madre, una amiga y un profesional de las fuerzas del orden hablaron de la situación personal y personal de Schwartzenberger. Logros profesionales.

“Fue aquí en Miami donde encontró su vocación”, dijo Wray.

Por su parte, amigos, familiares y compañeros de los agentes del FBI estuvieron presentes para recordarla y rendirle honores tras su muerte en funciones de trabajo.

“Era nuestra querida amiga, una amada esposa, extraordinaria madre, inspiradora hermana y afectiva hija que haría a cualquier padre orgulloso”, dijo Brenda Chavez, amiga de Laura.

Today, family and friends of fallen @FBIMiamiFL Special Agent Laura Schwartzenberger honored her memory during a service at Hard Rock Stadium. The FBI is fortunate that Laura chose to serve her county with us, and we will forever remember her as the shining light that she was. pic.twitter.com/pfy8wCuBSc

— FBI (@FBI) February 7, 2021