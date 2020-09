Que la historia del fútbol de Colombia esté marcada por el narcotráfico no es un secreto para nadie, sin embargo, conforme pasa el tiempo y se desempolvan anécdotas, nuevas historias surgen de los días en que los capos narcos eran amos y señores, no solo de los negocios ilegales, sino de la pasión del balompié nacional.

Por redacción MiamiDiario

Uno de esos relatos tiene que ver con Pablo Emilio Escobar Gaviria, capo de capos del Cartel de Medellín, y el afamado técnico argentino Cesar Luis Menotti, más conocido como “El Flaco”, reportó La Opinión.

La historia la contó el conocido comentarista deportivo mexicano Christian Martinoli, en una conversación con el también periodista deportivo David Medrano que subió a su canal de YouTube donde compartieron anécdotas del técnico argentino.

Los hechos transcurrieron a principios de los años 80 -dice Martinoli que en 1983- cuando el “Flaco” estaba recién llegado al banco técnico del Fútbol Club Barcelona.

Para esa fecha, Menotti ya era un entrenador reconocido mundialmente, principalmente por haberse coronado Campeón del Mundo con su Selección en el mundial de Argentina 1978, así como por alzar la Copa Mundial de Fútbol Juvenil de 1979 celebrada en Japón, que pasó a la historia como el primer título internacional que ganó Diego Armando Maradona.

Tras quedar eliminado de la segunda ronda en la Copa del Mundo de España, Menotti fichó por el Barcelona, donde ya jugaba hace una temporada Diego Armando Maradona, además del alemán Bernard Shuster, gran figura con su selección para la época.

El secuestro

Pues bien, después de un partido cualquiera que se disputaba en el Camp Nou un sábado por la tarde, dos hombres jóvenes se acercaron al entrenador, lo saludaron muy amablemente y le comentaron que su “patrón” quería invitarlo a una cena y proponerle un negocio.

Menotti se sorprendió por la propuesta y les respondió que no tenía ganas de acompañarlos. Los hombres insistieron, explicándole quién era su patrón, y que a “El Patrón” -como era conocido Pablo Escobar en el mundo criminal de Medellín- no se le podía decir que no.

“¿Cuándo tiene usted que volver a entrenar?”, cuenta Martinoli que le preguntaron a Menotti; “pues el lunes por la tarde”, respondió el argentino. “Listo, el lunes en la tarde usted va a estar aquí de regreso”, respondieron los dos hombres.

Según el comentarista de TV Azteca la anécdota se la contó el propio Menotti en una charla años atrás, insistiendo en la amabilidad con la que le hablaban los personajes. “Esto es entre amigos”, le decían.

Los hombres explicaron que tenían un avión privado en el aeropuerto esperando por el técnico argentino, que iban a tener que hacer un viaje hasta Colombia, a Medellín, que ahí le tendrían que tapar la cabeza para finalmente llevarlo a donde estaba “El Patrón”.

Y así fue como lo “secuestraron”. Después de un largo viaje hasta Medellín, a Menotti lo vendaron y lo llevaron a la hacienda Nápoles, la exótica residencia de Pablo Escobar, donde el capo colombiano daba rienda suelta a sus excentricidades, como darse el lujo de tener un zoológico privado con animales de todas partes del mundo -como los famosos hipopótamos rosados- y organizar partidos de fútbol a los que asistían las estrellas más grandes del balompié nacional y mundial, traídos exclusivamente para entretener al “Patrón” y sus socios del Cartel de Medellín.

Cuando le quitaron la venda, el técnico argentino estaba ante una gran mesa donde habían colocado un banquete, “como si fuera de la edad media, con el pinche marrano y la manzana”, apunta Martinoli. Al otro lado estaba Pablo Escobar quién lo recibió muy animado.

También puedes leer: