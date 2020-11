El abogado William Dean, de 50 años de edad, fue liberado en Miami-Dade luego de pasar 40 horas detenido por un presunto plan de extorsión de 800 mil dólares que involucró a dos jugadores de la NFL.

Por redacción MiamiDiario

Dean salió de la cárcel el martes por la noche y habló con Liane Morejon del Local 10.

“He estado en la cárcel durante las últimas 40 horas. Acabo de salir ”, dijo. “No puedo hablar con lo que alguien dijo o no. Obviamente, no he cometido ningún delito, puedo decirte clara e inequívocamente que soy inocente”.

El jugador de la NFL DeAndre Baker pasó de ser un sospechoso de robo en el condado de Broward a ser una presunta víctima de una de extorsión

Tanto el ex New York Giants como Quinton Dunbar de los Seahawks, de 23 años, fueron acusados ​​de estar involucrados en un presunto robo a mano armada el 13 de mayo durante una fiesta de juego en una casa en Miramar.

El abogado William Dean , socio de Ford, Dean & Rotundo, PA en North Miami Beach, supuestamente le pidió a Baker que pagara a tres de las presuntas víctimas.

Ahora los fiscales dicen que fue parte del trato oculto de Dean que las presuntas víctimas se retractaran de sus acusaciones.

Sin testigos creíbles en el caso de robo, la Oficina del Fiscal del Estado de Broward se vio obligada a retirar todos los cargos contra Baker el lunes después de que los agentes arrestaron a Dean.

Los registros estatales muestran que Dean, un graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, fue admitido en el Colegio de Abogados de Florida en 1997 y era un miembro acreditado.

El abogado Bradford Cohen estaba representando a Baker, quien no pudo continuar jugando con los New York Giants debido al caso. Los fiscales ya habían decidido no presentar cargos contra Dunbar, quien todavía juega para los Seahawks.

Dean asistió a una audiencia virtual el martes para enfrentar un cargo de extorsión / amenaza y estaba programado para ser liberado con una fianza de $ 10,000.

“Voy a reunir a mi equipo legal en los próximos días y hacer que avancen en este caso, y responderemos a estas acusaciones en el momento y lugar apropiado”, dijo Dean.

Fuente: Local10

