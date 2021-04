Con el objetivo de brindarles un apoyo a las personas SAMHSA abrió una línea para brindar asesoramiento y apoyo en caso que tenga una crisis.

Esta línea de la empresa de ayuda de salud mental estará disponible los siete días de la semana, los 365 días del año.

La misma estará disponibles a las personas que experimentan angustia emocional relacionada con desastres naturales o causados por humanos.

Whether days, weeks, or even years later, if you've been impacted by disaster & are feeling overwhelmed, you're not alone. Call or text the @distressline to be connected with a trained, caring counselor for emotional support. https://t.co/xFhNt705Vs #StressAwarenessMonth

— SAMHSA (@samhsagov) April 12, 2021