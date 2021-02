A pesar de su avanzada edad (94 años), la reina Isabel II de Inglaterra goza de buen estado salud.

Sin embargo, dentro del palacio de Buckingham ya tiene preparado el protocolo de seguridad, para cuando ocurra su inminente partida del plano terrenal.

El plan denominado “London Bridge” o “Puente de Londres” consta de 10 pasos, que debe seguir la monarquía al momento que la reina muera.

Los 10 pasos del “Puente de Londres”

El protocolo, que tiene nombre de película de Hollywood, tendrá las siguientes especificaciones.

1: Primer Ministro será el primero en conocer la noticia

Luego que el médico de cabecera de la reina Isabel II notifique su fallecimiento, a la primera persona que se le informará la noticia es al Primer Ministro de Inglaterra que esté a cargo.

2: “El Puente de Londres se cayó”

Posteriormente se le notificará a los miembros del gabinete londinense y de la monarquía la información de la muerte de la reina IsabelI, con el código “El Puente se cayó”.

3: La prensa anunciará la muerte de la reina Isabel II

El siguiente paso es correr el mensaje entre la prensa mundial, principalmente a la agencia de noticias Asociación de Prensa. Antes de dar el triste mensaje en medios de comunicación de radio se transmitirá música “serena” para evitar un fuerte shock.

"El Puente de Londres ha caído". Estas palabras bastarán para poner en marcha toda una operación que pondrá fin a toda una era: el funeral de la reina Isabel II. Esto es todo lo que pasará a partir de ese momento. pic.twitter.com/hbQdYlIIFx — Business Insider España (@BIEspana) January 23, 2021

4: Palacio de Buckingham tendrá un listón negro

Los funcionarios que trabajan en el Palacio de Buckingham deberán usar brazaletes negros en su brazo izquierdo en señal de respeto y luto. Los comunicadores usarán ropa negra y se pondrá un lazo negro en la pantalla.

5: Trabajadores serán enviados a sus casas

Los trabajadores tanto del palacio de Buckingham como de otras dependencias gubernamentales serán enviados a sus casas inmediatamente que se conozca la noticia

6; Si la reina Isabel II muere en el extranjero se le enviará un ataúd

En caso que la reina Isabel II fallezca fuera del territorio británico, un avión de British Aerospace 146 del escuadrón No 32 de la Royal Flight, despegará de Northolt, en el extremo occidental de Londres, con un ataúd a bordo.

7: cuerpo de la reina Isabel II estará en el salón del trono del Palacio de Buckingham

Sin importar dónde muera la reina, su cuerpo debe ser trasladado a la sala del trono en el Palacio de Buckingham. Donde la esperará un altar, un estandarte real y cuatro Granaderos de la Guardia, allí estará por cuatro días.

8: L a reina Isabel II será trasladada al Westminster Hall

Este traslado de la reina Isabel II al Westminster Hall será acompañado por un gran desfile militar donde millas de personas podrán ver su ataúd pasar. Allí descansará por otros cuatro días.

9: En este día será enterrada la reina Isabel II

La ceremonia será en la abadía de Westminster. Ese día se espera que varios negocios no operen para que todos puedan ver el sepelio . El Mercado de Valores no abrirá y el Big Ben sonará a las 9:00 am .

10: Coronación de Carlos no será inmediata

El príncipe Carlos se convierte en rey a las 11 de la mañana del día siguiente de la muerte de su madre. Pero su coronación (puro protocolo) no será inmediata, pues deben guardar un tiempo de luto.

Reina Isabel II fue coronada en 1953

Tras el fallecimiento de su padre en 1952, la reina Isabel lo sustituyó en el trono en 1953, para cumplir con los protocolos de luto.

Este mismo tiempo podría esperar Carlos, cuando su madre fallezca. Por lo que habrá que esperar que sucede cuando ocurra ese acontecimiento.