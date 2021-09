Pete Buttigieg, secretario de Transporte de Estados Unidos, y su esposo Chasten Glezman Buttigieg presentaron este sábado a sus gemelos en las redes sociales.

El primer miembro de gabinete abiertamente gay en la historia de Estados Unidos reveló en agosto que se habían convertido en padres sin dar detalles.

Buttigieg, compartió en Twitter una foto en blanco y negro en donde aparece junto a su esposo sonriendo, cara a cara, en lo que parece ser una habitación de hospital, cada uno con un bebé envuelto en una manta estampada.

“Chasten y yo estamos más que agradecidos por todos los buenos deseos que hemos recibido desde que anunciamos que nos convertimos en padres”, tuiteó el secretario de Transporte, de 39 años de edad.

Chasten and I are beyond thankful for all the kind wishes since first sharing the news that we’re becoming parents. We are delighted to welcome Penelope Rose and Joseph August Buttigieg to our family. pic.twitter.com/kS89gb11Ax

Su mensaje había recibido más de 200.000 “Me gusta” hacia las 20:00, hora GMT, de este sábado.

“Desde hace mucho tiempo, Chasten y yo queríamos ampliar nuestra familia. ¡Estamos encantados de anunciar que nos hemos convertido en padres!”, había tuiteado en el mes de agosto, al dar a conocer la noticia.

Pete Buttigieg fue alcalde de South Bend, una ciudad de tamaño mediano del estado de Indiana.

Casi desconocido para el gran público cuando presentó su candidatura a las primarias presidenciales demócratas en abril de 2019, este ex soldado que pasó por Afganistán tuvo una carrera meteórica.

For some time, Chasten and I have wanted to grow our family. We’re overjoyed to share that we’ve become parents! The process isn’t done yet and we’re thankful for the love, support, and respect for our privacy that has been offered to us. We can’t wait to share more soon.

— Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) August 17, 2021