El periodista Bill Whitaker de los programas de 60 minutos, uno de los más importantes de Estados Unidos, entrevistó a la colombiana Shakira en España, país de residencia de la barranquillera.

Por redacción MiamiDiario

La cantante habló sobre varios aspectos de su carrera, sus inicios, su participación en varios eventos deportivos y también sobre su relación con Piqué y su faceta como madre en medio de giras y discos, reportó Semana.

En la entrevista, Shakira también habló sobre su participación en el Super Bowl junto a la también cantante Jennifer López.

Esta fue una de las presentaciones más esperadas de la artista en 2020, ya que el show de medio tiempo es uno de los que más expectativas genera y uno de los más significativos cuando se habla de presentaciones en medio de un evento deportivo.

Whitaker destaca que la cantante, quien se ha presentado en varios escenarios a nivel mundial, llevando a los asistentes hasta las lágrimas cuando escuchan Hips don’t lie, es polifacética en el escenario, toca la guitarra, la batería, canta y baila se ve como ella disfruta y se divierte cuando está en el escenario, a lo que ella asegura que sí.

“Escucho música a través de mi cuerpo, incluso cuando estoy mezclando canciones en el estudio de grabación, si no me muevo se que algo anda mal, digo ¿ves que mis caderas se están moviendo? no está funcionando, las caderas no mienten”, describió la barranquillera, explicando que sus caderas sirven de termómetro para saber si una canción será o no un éxito.

Al hablar de su inspiración a la hora de componer canciones, la artista se refirió a una de las más emblemáticas y recordadas en un mundial de fútbol, el Waka Waka, por lo que señaló que componerla fue realmente sencillo ya que la letra y la música llegaron a ella al mismo tiempo. El Waka Waka, canción del Mundial de Sudáfrica en 2010, fue número 1 en 15 países.

Durante la entrevista también se refirió a su relación con el jugador del Fútbol Club Barcelona Gerard Piqué, a quien incluso conoció durante la grabación del video del Waka Waka. Antes de eso, dice no lo conocía porque no es muy conocedora del fútbol aunque ya ha participado en tres mundiales.

“Yo no era fanática del fútbol, así que no sabia quién era él, pero cuando vi el video pensé, mmm ese es lindo y luego alguien decidió presentarnos“.

El futbolista, quien también hizo parte de la entrevista, señaló que para él fue bastante sorpresivo tener que bailar en el video, a lo que la artista ríe y dice que bailar para él fue hacer un cuadrado con sus manos sobre su camiseta, a lo que Piqué responde “no, bailé en serio” y hace el paso del Waka Waka y señala que para él eso fue ridículo.

Con relación al por qué no se ha casado, la barranquillera señaló que le aterra el matrimonio. “Para decirte la verdad, el matrimonio me asusta, no quiero que me vea como la esposa, prefiero que me vea como su novia, su amante, es como una pequeña fruta prohibida quiero mantenerlo alerta, quiero que piense que todo es posible dependiendo del comportamiento”.

Durante la entrevista con Whitaker, la artista habló sobre sus inicios en la música: “hubiera sido fácil darme por vencida y dejar que las criticas me afectaran, pero esto hizo lo contrario y me dio la energía para que yo demostrara que valía la pena que me escucharan” y recordó que cuando estaba en el colegio le decían que cantaba como una cabra, esto haciendo referencia al vibrato de su voz.

