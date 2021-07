La actriz Angelina Jolie fue retratada por las calles de la capital francesa junto a Pax Jolie-Pitt (17 años), Zahara (16), Shiloh (15) y Knox (13). Solo faltaban Maddox (19) y Vivienne, la gemela de Knox.

En medio de su polémico divorcio con Brad Pitt, la actriz de Maléfica se dejó ver hace unas semanas con sus hijos en París.

De todos ellos, la que más llamó la atención para la prensa fue Shiloh.

Siempre ha estado en el foco por ser la primera hija biológica de los famosos actores, pero sobre todo por el icono en el que se ha convertido para la comunidad LGTBIQ.

Vale recordar que desde que hace tres años, cuando tenía 12, sus padres revelaron que quería ser chico y que la llamaran John y los medios especularon con que ya habría dado los primeros pasos para un tratamiento de cambio de género, reportó Niusdiario.

Esto último nunca fue confirmado ni desmentido por Brad Pitt o Angelina Jolie, de forma que los medios se encuentran ante el dilema de cómo referirse a Shiloh (él o ella) con el máximo respeto por su identidad de género, que a día de hoy continúa siendo un misterio.

De momento, no ha trascendido si Shiloh se cambió el nombre en el registro o si continuó con el proceso de transición. Lo único seguro es que sus padres siempre han dicho que la apoyarían en cualquiera que sea su decisión.

La mayoría se dirige a Shiloh como “hija”, aunque en las redes sociales hay un constante y encendido debate entre los que creen que si dijo que la llamáramos en masculino, deberíamos hacerlo así, y los que opinan que mientras Shiloh o sus padres no se pronuncien claramente en público sobre este asunto, debemos seguir hablando de ella con su sexo de nacimiento.

También hay discusión sobre, en el caso de que Shiloh decida someterse a un tratamiento hormonal, cuál sería la edad más adecuada para ello.

Brad Pitt y Angelina Jolie no son los únicos actores que han dado una gran lección al apoyar a sus hijos en el posible cambio de sexo. Jamie Lee Curtis ha revelado esta semana que su hijo menor, Ruby (25 años) es ahora una mujer transgénero y que ella misma oficiará la boda con su pareja.

La actriz de películas como Mentiras arriesgadas o Ponte en mi lugar se suma así a una larga lista de padres famosos con hijos transgénero, como Charlize Zeron, Cher o Warren Beaty.

La reaparición de Shiloh también ha sido noticia porque ha cumplido recientemente una edad significativa (15 años, el pasado 27 de mayo).

Los medios destacan en esta ocasión su estatura –”ya es más alta que Angelina y que sus hermanos mayores”- y su estilo original que ya dejó ver en sus últimas apariciones públicas.

Shiloh Jolie llevaba una sudadera negra, la misma que lucía en sus últimas apariciones, pantalones claros y zapatillas de tenis negras, con el pelo recogido, también como la última vez que fue fotografiada.

De Knox (13 años) también destacan el estirón que ha dado y el físico cada vez más parecido a su madre, al igual que Shiloh.

,Zahara, Shiloh and Knox are seen arriving at a restaurant near the eiffel Tower on July 22, 2021 in Paris, France. #AngelinaJolie pic.twitter.com/fBC6jyRbbg

— .Judy. (@judyju18) July 23, 2021