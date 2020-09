Según la última clasificación de US News & World Report publicadas hoy varias universidades de Florida se encuentran entre las 100 mejores universidades públicas del país.

Por Redacción MiamiDiario

De acuerdo al reporte del Miami Herald, la Universidad de Florida en Gainesville estaba empatada con la Universidad de California en Santa Bárbara en el puesto número 6 de las mejores universidades públicas del país , según el ranking.

Los funcionarios escolares dicen que este es el cuarto año consecutivo en que la UF subió en el ranking de universidades públicas, avanzando desde el No. 14 en 2017. También saltó del No. 50 al No. 30 en la lista de Universidades Nacionales de US News, que incluye tanto Instituciones públicas y privadas.

La Universidad Estatal de Florida en Tallahassee estaba empatada en el puesto 19 en la lista de las mejores escuelas públicas con la Universidad de Maryland en College Park, Maryland. La Universidad del Sur de Florida en Tampa también estaba empatada en el puesto número 46 y también la Universidad de Florida Central en Orlando en el puesto número 77.

Florida International University estaba empatada en el puesto 95 entre las universidades públicas y fue la única escuela en Florida en estar en la lista de las 10 mejores para el “Mejor programa de negocios internacionales de pregrado”. Entró en el n. ° 2, seguida por Florida Atlantic University en Boca Raton en el n. ° 14. La Universidad de Carolina del Sur quedó en el n. ° 1.

La mayoría de las universidades nacionales en el top 50 se mantuvo relativamente estable y ninguna se movió dramáticamente hacia arriba o hacia abajo. De las escuelas entre las 50 mejores, la Universidad de Miami experimentó el mayor salto, pasando de un empate en el No. 57 a un empate en el No. 49, con la Northeastern University en Massachusetts.

En esta clasificación 2021, la Universidad de Princeton vuelve a ser la número uno entre las universidades nacionales , y Williams College vuelve a ocupar el primer lugar entre las universidades nacionales de artes liberales.

La 36ª edición del informe evaluó a más de 1.400 colegios y universidades en 17 indicadores de calidad académica. Los datos utilizados en las clasificaciones pertenecían a grupos de estudiantes y profesores anteriores a la pandemia.

“Ya sea que los estudiantes hayan alterado levemente sus planes universitarios o los hayan cambiado por completo, nuestra misión sigue siendo continuar brindándoles a los estudiantes y sus familias las herramientas que necesitan para encontrar la escuela adecuada para ellos”, dijo Kim Castro, editor y director de contenido de US News en un comunicado de prensa.

