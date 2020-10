En caso de ganar un segundo mandato, Donald Trump continuará imponiendo sanciones al régimen de Nicolás Maduro, afirmó la Casa Blanca este jueves , según difundió elnacional

Según la Casa Blanca, Trump “apoyará las políticas y normas que impongan sanciones a regímenes comunistas en Suramérica y Centroamérica, incluidas Venezuela, Cuba y Nicaragua”. Así lo dijo el gobierno de Estados Unidos en el Plan del sueño americano.

El documento detalla las promesas que forman parte de un plan económico para los latinos que la Casa Blanca presentó apenas cinco días antes de las elecciones. El el proceso electoral, los hispanos tendrán un papel decisivo en estados como Florida, Arizona, Texas y Nevada.

I was thrilled to be back in my home state of FLORIDA! 5 days from now, we are going to win FLORIDA, and we are going to WIN 4 more years in the White House. Get out and VOTE! MAKE AMERICA GREAT AGAIN!! pic.twitter.com/cbk66G7tlU

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2020