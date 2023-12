Tiroteo en Universidad en Las Vegas: el atacante murió y hay varios heridos

La violencia vuelve a dejar un saldo mortal en Estados Unidos. Un tiroteo suscitado el miércoles 6 de diciembre en la Universidad de Nevada en Las Vegas (UNLV) acapara la atención de la comunidad y de las fuerzas policiales que confirmaron el fallecimiento del atacante.

Unas quince ráfagas se escucharon a pleno día y motivaron el pánico en el campus. De inmediato se activó la alarma en el centro educativo, que hasta el año 2022 contabilizaba unos 25.000 estudiantes. La orden de la institución a las 11:54 a.m. hora local fue refugiarse mientras los agentes uniformados comenzaron al buscar al sospechoso. Este fue encontrado y abatido varias horas después aunque su identidad aún no se revelado.

Del suceso se reportaron varios heridos pero hasta el momento se desconoce el número de víctimas. Los videos filtrados en redes sociales mostraron a la población estudiantil escabullirse a las aulas, otros trataron de salir del campus donde se desplegaron los uniformados. También se activaron los equipos SWAT e incluso sobrevolaron varios helicópteros.

La tensión escaló a su máximo nivel en la conocida universidad en Las Vegas. Varios de los estudiantes quedaron atrapados durante horas en los salones de clases, mientras que otros comenzaron a despedirse de sus familiares por temor a no sobrevivir al ataque.

BREAKING: Active shooter reported at University of Nevada Las Vegas with reports of multiple victims.

Officials at the university are telling students to “RUN-HIDE-FIGHT.”

“We are responding to preliminary reports of an Active Shooter on the campus of UNLV near BEAM Hall. There… pic.twitter.com/rGqHfeuS0c

— Collin Rugg (@CollinRugg) December 6, 2023