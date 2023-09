USPS busca personal para temporada alta: ofertas y cómo postularse

El Black Friday y Navidad son celebraciones de temporada alta en el país, por lo que suponen una gran demanda para el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS). A fin de hacerle frente a las venideras festividades, el organismo federal decidió abrir vacantes para contratar personal y lidiar con el aumento de pedidos.

A través de una publicación en la red social X, la entidad anunció que tiene a disposición de los interesados, puestos de tiempo completo, parcial o estacionales. Los aspirantes deben llenar las solicitudes en línea a través de la página web únicamente.

Según el reporte hecho por Telemundo, el salario a pagar es desde 18 a 22 dólares la hora dependiendo de las funciones a cumplir. Adicionalmente, el USPS ofrece beneficios como vacaciones pagas, seguro médico, aumento de salario regular y oportunidad de crecimiento.

El personal de Inteligencia Empresarial, hace la salvedad en la página web del organismo, que los aspirantes deben cumplir con todos los pasos exigidos. De esta manera, la postulación será válida y pueden ser elegibles para alguno de los puestos laborales.

The United States Postal Service is actively recruiting for many positions that may be perfect for you. Whether full time, part time or seasonal positions, we have options available: https://t.co/PMmLLZ3atb

And for tips on where and how to apply: https://t.co/J45hulyEib pic.twitter.com/aiMRIPwpEj

— U.S. Postal Service (@USPS) September 5, 2023