La historia de amor entre Lionel Messi y el FC Barcelona llegó a su fin y el futbolista argentino jugará en el PSG de Francia por las próximas dos temporadas.

Tras varios días de disputa el Barcelona anunció, apenas ocho días antes del inicio de la nueva temporada de liga, que Messi no volvería y poco después, el club distribuyó un vídeo de homenaje a Messi, consolidando la realidad, antes impensable, de que el Barcelona y Messi van por caminos separados después de 21 años.

Barcelona culpa a la Liga

Según el comunicado publicado por el Barcelona, el club y el jugador querían llegar a un acuerdo -los informes de las últimas semanas afirmaban que Messi, que se convirtió en agente libre el 30 de junio, estaba dispuesto a aceptar una reducción del 50 por ciento del salario para hacerlo realidad- pero las normas de la liga lo hicieron imposible.

“A pesar de que el FC Barcelona y Lionel Messi han llegado a un acuerdo y de la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, esto no puede suceder debido a la normativa de LaLiga española sobre el registro de jugadores”, decía el comunicado del Barcelona.

“Como consecuencia de esta situación, Messi no seguirá en el FC Barcelona. Ambas partes lamentan profundamente que los deseos del jugador y del club no se cumplan finalmente.”

Según las reglas de La Liga que se introdujeron en 2013, hay un tope salarial flotante para todos los equipos que limita los salarios de los jugadores y los costes de adquisición al 70 por ciento de los ingresos del club.

LATEST NEWS | Leo #Messi will not continue with FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2021

¿Las conversaciones entre el Barcelona y Messi eran sólo un espectáculo?

Hay una línea de pensamiento que dice que el Barcelona sabía desde el principio que nunca iba a estar en posición de fichar a Messi y encajar su salario dentro de los límites de su presupuesto de jugadores para la próxima temporada.

Dada la forma en que se estaba desarrollando la temporada de fichajes, y sin compradores para sus jugadores de alto salario, no había forma de que el Barcelona pudiera hacer un hueco para Messi de acuerdo con las normas de la liga.

Debido a que el Barça esperó hasta una semana antes de la temporada para anunciarlo, poniendo la culpa directamente en la Liga y sus onerosas reglas, algunos medios de comunicación están especulando que la falsa esperanza creada en las últimas semanas fue una táctica de relaciones públicas para ayudar a la dirección del club a navegar por la reacción de los aficionados que sin duda vendrá con la salida forzada del mejor jugador del Barcelona. En el tribunal de la percepción pública, los directivos del club demostraron que al menos lo intentaron honestamente.

¿Podría volver Messi?

Un grupo de fanático llegó a creer que la declaración del Barcelona fue un intento de forzar a la Liga a cambiar las reglas o a hacer una excepción para el club.

La idea es que la Liga, como empresa, no puede permitirse perder a Messi, especialmente cuando acaba de firmar un acuerdo de derechos de televisión con la cadena estadounidense ESPN por valor de 175 millones de dólares al año durante ocho años (1.400 millones de dólares). ¿Qué valor tendría La Liga sin Messi?

La Liga inflexible

Sin embargo, el presidente de la Liga, Javier Tebas, se ha mostrado firme en los últimos meses al afirmar que no se doblarán las reglas ni se dará un trato especial a Messi o al Barcelona. Si el Barcelona, entre la espada y la pared, se pone en evidencia, es probable que se sienta decepcionado, sobre todo porque la posición de Tebas se ve reforzada por el acuerdo de inversión privada. Y los cambios de reglas una semana antes de la temporada son muy poco probables.

Laporta descartó cualquier posible regreso en su rueda de prensa un día después: “No quiero generar falsas esperanzas”, dijo. “Las negociaciones con Messi han terminado y nos ha traído aquí sin acuerdo por el límite salarial [de la Liga]. Leo quería quedarse, así que no está contento. Todos queríamos que se quedara, pero ahora, como nosotros, se enfrenta a la realidad de lo que ha pasado. Una realidad que no se puede cambiar”.

¿En qué se diferencia esto del drama de Messi del verano pasado?

En el verano de 2020, cuando le quedaba un año de su contrato con el Barcelona, de cuatro años y 675 millones de dólares, Messi hizo público su deseo de marcharse, alegando un desencuentro con la dirección del club. Dijo que había llegado a un acuerdo verbal con el entonces presidente Josep Bartomeu para liberarse de su contrato con el club.

Pero cuando quedó claro que Bartomeu no iba a dejar marchar a la leyenda del Barcelona, Messi se negó a llevar al club a los tribunales por una cuestión de principios y optó por quedarse una temporada más en contra de sus deseos.

Muchos creían que con la salida de Bartomeu y la llegada de Joan Laporta a su puesto a principios de este año, había muchas posibilidades de que Laporta encontrara una manera de mantener a Messi en el Barcelona, dada su estrecha relación con él durante su anterior mandato como presidente del club, cuando el Barcelona tuvo la racha más exitosa de su historia.

Laporta no pudo hacer nada

Pero tal vez Laporta también conocía el resultado probable desde el principio, a pesar de haber hecho campaña para la presidencia basándose en su capacidad para dar al club la mejor oportunidad de mantener a Messi. La situación financiera que heredó Laporta (abajo) es tenue, y él lo sabía. Nos enteramos de esa realidad cuando habló con los medios de comunicación el 6 de agosto y esbozó una situación financiera que, según él, era mucho peor de lo que le habían hecho creer, con pérdidas de 572 millones de dólares en la temporada 2020-2021.

“No sería lo mejor para el Barça”, dijo Laporta. “Íbamos a recibir algo de dinero, pero creemos que aceptarlo -y afectar a nuestros [ingresos por] derechos de televisión durante los próximos 50 años- no es algo que podamos hacer [para mantener a Messi]. Es demasiado arriesgado. El club está por encima de jugadores, entrenadores y presidentes”.

La llorosa despedida de Messi

Messi contó su versión de los hechos, y lo hizo durante una llorosa rueda de prensa celebrada el domingo en Barcelona.

Messi dejó claro durante la rueda de prensa que nunca quiso marcharse, pero que ahora es inevitable que juegue en un competidor directo del Barcelona en la Liga de Campeones porque quiere seguir ganando trofeos. Dijo que varios clubes se habían puesto en contacto con él, entre ellos el París Saint-Germain, pero no llegó a confirmar la noticia de su fichaje por el PSG.

“Estoy muy triste porque no quería irme. Este es el club que amo”, dijo. “No me lo esperaba. Nunca he mentido. Siempre he sido honesto y sincero. El año pasado quería irme, este año no. Por eso estoy muy triste”.

“Como ha explicado el presidente [Joan Laporta], el club tiene [problemas] de deuda. No es posible. ¿Por qué seguir alargándolo si es casi imposible? Las conversaciones se detuvieron porque el Barça no quería seguir adelante. Sabían que la Liga no lo permitiría, era imposible.

“Hice todo lo posible para quedarme y no fue posible. Ofrecí reducir mi salario en un 50 por ciento y el Barça no pidió nada más. No pidieron otro 30 por ciento. Eso es mentira.

“No quería irme, pero tengo que hacerlo. Y quiero seguir ganando. Esa es mi mentalidad. Quiero ganar”.

Messi dejó a los aficionados del Barcelona con unas líneas esperanzadoras sobre el futuro

“Mi familia y yo estábamos convencidos de que nos íbamos a quedar, es lo que más queríamos. Aquí estamos como en casa”, dijo. “Ahora tengo que decir adiós a todo esto. Llevo aquí desde los 13 años. Después de 21 años, me voy con mi mujer, con mis tres hijitos catalano-argentinos. No puedo decir que no volveremos de alguna manera porque esta es nuestra casa y les prometí a mis hijos que lo haríamos”.

“El Barça es uno de los mejores equipos del mundo, tiene un equipo increíble”, continuó. “Vendrán más jugadores, no sólo ahora sino en el futuro. Los jugadores van y vienen. Como dijo Laporta, ninguna persona llega antes que el club. Al principio será raro, pero la gente se acostumbrará”.