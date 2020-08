A la medianoche de este domingo fue difundido el primer tráiler de ‘The Batman’. Este nuevo filme es protagonizado por Robert Pattinson.

¡Llegó el día! O mejor la medianoche para dar a conocer la público el primer y esperado tráiler de ‘The Batman‘. En esta ocasión el oscuro personaje de DC es interpretado por Robert Pattinson. En la dirección del filme está Matt Reeves, informó xataka

Según se observa en este primer tráiler el nuevo Batman es mucho más oscuro que los anteriores. Incluso la legendaria Gotham es más siniestra.

Algo que impactó de este primer tráile de ‘The Batman‘ fue la música. El mismo fue musicalizado con una sombría y tétrica versión de ‘Something in the way’ de Nirvana.

En esta oportunidad, Robert Pattinson interpreta un The Batman que es solitario y excéntrico. Y un Bruce Wayne mucho más atormentado que en las anteriores versiones. Además, en está ocasión parece que su objetivo es buscar venganza.

En el trailer también comentan que será estrenado en el 2021. Asimismo, indican que está en la etapa de producción.

En este primer tráiler se observa una estética oscura y desoladora. También un Robert Pattison con expresión de dolor.

Además al parecer este Batman es más violento que los anteriores. Más extremo,y en ocasiones sin control. Esla etapa más oscura del personaje.

Este filme empezó el rodaje en enero de 2020. En marzo se suspendió por la pandemia del coronavirus de Wuhan. No obstante se espera que se reanude las grabaciones el próximo 1 de septiembre.

