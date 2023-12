Activista revela cómo inició la lucha por liberar a los manatíes del Miami Seaquarium

Luego de semanas de intensas protestas, tres manatíes que habitaban en el Miami Seaquarium fueron trasladados a otras facilidades. El establecimiento se encuentra en el foco mediático luego de que las fallas en sus instalaciones, violaciones en el cuidado de animales y problemas con su concesión, se hicieron de conocimiento público.

Parte de esa información salió a la luz gracias a Phil Demers, jefe de la organización Urgent Seas. Fueron ellos quienes informaron al mundo las condiciones deplorables en las que estaban viviendo varias especies del lugar. Sin embargo, fue la denuncia sobre el manatí Romeo la que caló más fuerte y dio inicio al cambio.

En una entrevista con TMZ, Demers confesó que toda esta campaña se desencadenó tras una acción muy puntual del acuario. El pasado 9 de noviembre, en las redes sociales del lugar colgaron la foto de un manatí, para recordar que estaba corriendo el mes de la concientización para estos animales.

“Únase a nosotros para celebrar a estos gentiles gigantes y aprenda sobre la importancia de proteger sus hábitats”, dice el post que aún se puede ver en Instagram. Además invitaron a su audiencia a visitar la exhibición de la especie con la que cuentan.

Aunque el llamado parecía gentil, Demers sintió que no estaban contando una parte importante de la historia. Por esa razón, decidió que no había un momento mejor para exponer como el Miami Seaquarium realmente trataba a sus manatíes.

“Por al menos un año estuvimos abogando para que a Romeo lo sacaran del confinamiento en solitario donde lo tenían. Porque habíamos volado un helicóptero por encima de la facilidad desde hace muchos meses atrás. Progresivamente fuimos publicando más videos de tomas aéreas y de dron, con la intención de movilizar al público en general. Queríamos convertir esa rabia en acción”, dijo Phil Demers a TMZ.

Agregó que obtuvieron este logro gracias a la suma colectiva de muchas voluntades, que finalmente se hicieron escuchar. No solo Romeo salió de su confinamiento, sino que junto a él también salió su compañera Juliet. También rescataron a una tercera manatí, Clarity, que estaba herida.

Por su parte, el Miami Seaquarium se encuentra haciendo una serie de reparaciones y ajustes que le permitan mantener sus permisos. Sobre la reubicación del trío de manatíes, aseguraron que siempre fue el plan original. Sin embargo, la opinión pública no se muestra convencida de estas afirmaciones.

Tanto Romeo como Juliet fueron trasladados al ZooTampa, sin embargo, siguen sin poder estar juntos. De acuerdo con las declaraciones de Demers, cada uno está en un estanque con otros ejemplares de su mismo sexo.

“Están en la misma facilidad pero no juntos. Romeo ya está nadando entre otros machos y Juliet junto a otras hembras. Mientras tanto, sabemos que Clarity se está recuperando en Seaworld Orlando”, afirmó el jefe de Urgent Seas.

Al ser cuestionado sobre por qué no los liberaban en la naturaleza, el defensor dijo que actualmente se encuentran en tanques hospitalarios. Una vez que su salud se estabilice, los pasarán junto a la población general de manatíes.

“Estos tanques proveen una réplica más precisa de su hábitat natural. No se descarta que a Clarity sí puedan liberarla en la naturaleza, si los especialistas consideran que es una buena candidata. Romeo y Julieta, en cambio, son candidatos para enviarlos a un santuario cercano al ZooTampa”, explicó.

Demers agregó que este tiene que ser el objetivo final, ya que a pesar de que están mejor en sus nuevos hogares, siguen siendo facilidades para animales en peligro. La intención es que superen su situación para poder ser enviados a la naturaleza o un santuario.

Por ahora cada uno está donde le corresponde. De acuerdo con los reportes de los veterinarios, Romeo se ha mostrado bastante curioso dentro de su nuevo estanque. Al estar rodeado de otros manatíes, mostró el comportamiento esperado, pues son animales que les va mejor en pares o manadas.

El defensor de animales dijo que el hecho de que esto esté sucediendo es una prueba de que la presión pública puede, de hecho, estimular un cambio positivo. También expresó su alegría porque los manatíes obtuvieron una nueva oportunidad de vida.

BREAKING: Here is the first image of the empty “Pompano tanks” at the Miami Seaquarium which used to house manatees and dolphins away from the public’s view. Now, for the first time in decades they’re empty. Finally! pic.twitter.com/3qDHqoLiil

— Phil Demers (@walruswhisperer) December 5, 2023