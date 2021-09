La irreverente Alicia Machado, Miss Universo 1996, cargó en esta oportunidad contra el animador venezolano Winston Vallenilla, con quien tuvo “su peor experiencia sexual”.

Machado se encuentra participando en el reality show «La Casa de los Famosos». La polémica animadora venezolana sostuvo una jocosa conversación con el también actor venezolano Jorge Aravena, a quien le contó su experiencia con Vallenilla.

Recordó que en esa ocasión se tuvo que esconder en un baño, puesto que quedó insatisfecha al ver el tamaño del miembro masculino del hombre con quien estaba, y por las descripciones que dio, todo parece indicar que se trata del animador Winston Vallenilla.

Alicia Machado dice que su peor experiencia Sexual fue con Wistón Vallenilla "no voy a prender esa lavadora por un trapito". Wistón Vallenilla lo tiene chiquito jajaja.

La exreina de belleza dijo lo siguiente: “Me trataba como una reina, ni pensaba ser chavista ni mucho menos, era actor y conductor de Radio Caracas muy buena nota, su papá era encantador, muy chévere (…) pero bueno, pobrecito él se volvió loco, y yo empecé a salir con él, me buscaba en la moto, me mandaba flores (…)”.

“Para hacerte el cuento corto, nos vamos de rumba una noche a un antro, yo estaba chamita y era menos tigresa en ese tiempo. Nos retiramos del antro y nos fuimos a mi casa. Yo me tuve que meter en el baño, es el único con el que me ha pasado eso que he tenido que decir ‘no’. Es que yo no voy a prender está lavadora para lavar ese trapito, yo no lo podía creer”, dijo entre risas Machado.

Por último, Machado relató que después de esa noche todo cambio para ellos, y decidió evadir por completo a dicho conductor, y aunque él la buscaba siempre, ya ella le había puesto punto final al “jujú” que tenían de manera definitiva.

Por su parte, Vallenilla no se quedó con esa y le respondió a la exreina de belleza:

“Alicia Machado, la que confundió Korea con China. Dijo en 1 programa, Que mi ropita le pareció pequeña para su lavadora. Lo 1ro es que arregle la lavadora que de tanto uso No hay ropita ni ropaaa que ahí se lave. Y lo 2do yo estoy feliz Con mi Ropaa y la lavó 3 meses”, señaló Vallenilla.