Gracias por esta oportunidad de dirigirme a la 51.º Conferencia de las Américas.

Tal como lo expresara el presidente Biden, Estados Unidos está revitalizando su compromiso con el resto del mundo, y lidera esa tarea a través de la diplomacia. Quisiera destacar tres prioridades cruciales que prevalecen en nuestra revinculación con las Américas.

En primer lugar, debemos acabar con la pandemia de COVID-19. En todo el hemisferio, los casos aumentan y los hospitales ven desbordada su capacidad. La vacunación es fundamental. Para ello, el gobierno estadounidense ha contribuido USD 2000 millones a COVAX, que está brindando vacunas seguras y eficaces contra el COVID en todo el mundo, incluidas 6,5 millones de dosis en América Latina hasta el momento.

También hemos anunciado otros USD 2000 millones destinados a COVAX, que pondremos a disposición a medida que otros países den cumplimiento a los compromisos que han asumido.

Y estamos trabajando con un gran sentido de la urgencia con nuestros socios globales en aspectos de fabricación y suministro para cerciorarnos de que haya vacunas suficientes para todos, en todos lados.

A su vez, Estados Unidos ha prestado 4 millones de dosis de vacunas a nuestros vecinos en Canadá y México, y nos proponemos compartir 60 millones de dosis adicionales de nuestro propio suministro durante los próximos dos meses. Las dosis se destinarán a países que atraviesan las escaladas más peligrosas del virus. Nuestras decisiones se basarán en la necesidad, y no en la política. Y seguiremos proporcionando respiradores, EPP y otros equipos vitales en toda la región.

Today, @SecBlinken discussed ending the pandemic, expanding opportunity, and shoring up democracy in his virtual remarks at the 51st Annual Washington Conference on the Americas. #2021WCA pic.twitter.com/Tq4mv4FoKo

— Department of State (@StateDept) May 4, 2021