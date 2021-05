Este lunes el Departamento de Oportunidades Económicas de Florida, indicó que el estado no participarán en los beneficios federales, lo que trajo como consecuencia que este martes los habitantes de Tallahassee tuvieran diversas reacciones.

Con este retiro las personas que estén desempleadas dejarían de percibir $300 mensuales, hasta que vuelvan a la actividad laboral.

Este programa federal de compensación por desempleo, fue creado para aliviar la situación que había generado la pandemia del Covid-19, en el 2020.

Teresa Robson, residente de Tallahassee. Indicó que esto podría perjudicar a muchas personas, que aún siguen pasando una situación difícil económicamente y que a pesar, de los avances que ha habido en el estado, no se han podido recuperar.

“Usted sabe que hay personas que realmente todavía lo necesitan”, dijo Robson.

Los representantes de Oportunidades Económicas de Florida ( DEO por su siglas en inglés), indicaron que la decisión de cortar este beneficio, es que en la actualidad en Florida hay más de 460.000 ofertas de trabajo en línea.

“Hay muchos trabajos por ahí, no es difícil encontrar un trabajo si estás dispuesto a sentarte durante una hora y mirar”, dijo Jack Schweizer uno de los residentes de Tallahassee, que está a favor de la derogación del plan.

