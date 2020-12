Con el fin de evitar a propagación del coronavirus, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que pedirá a todos los estadounidenses que usen tapabocas durante los primeros 100 días de su Administración, además de emitir una “orden permanente” que requiera revestimientos faciales en edificios federales y en todo el transporte interestatal.

En una entrevista con CNN, Biden dijo que había hablado con el Dr. Anthony Fauci para pedirle que se quedara como el principal experto en enfermedades infecciosas del Gobierno en su Administración.

Como se sabe, Fauci es director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, un cargo que desempeña desde la Administración Reagan. Pero Biden sugirió que Fauci tendría un papel descomunal en su Administración, asesorando directamente al presidente.

Biden indicó: “Le pedí que permaneciera exactamente en el mismo rol que ha tenido bajo los últimos presidentes, y también le pedí que fuera mi principal asesor médico y que formara parte del equipo de covid“, dijo Biden.

