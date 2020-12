Estados Unidos informó el miércoles cifras récord de casos, hospitalizaciones y muertes por Covid-19, antes de una reunión clave para la aprobación de la segunda vacuna contra el coronavirus de Wuhan. Este viernes la administración de Donald Trump aprobó la vacuna de Moderna.

Los asesores de vacunas de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de EE.UU. se reunieron este jueves para discutir la aprobación la vacuna de Moderna.

Los funcionarios esperaban un proceso de autorización de uso de emergencia rápido. Incluso más veloz que el de la semana pasada para la vacuna de Pfizer.

Luego, este viernes en horas de la mañana, la administración del presidente Donald Trump aprobó la vacuna de Moderna contra el coronavirus de Wuhan.

Mientras, cientos de trabajadores de la salud estadounidenses recibieron su primera dosis de la vacuna Pfizer. Muchos estados anunciaron que también esperan que las vacunas para los residentes de hogares de ancianos comiencen esta semana.

Ayer, la FDA declaró que las personas que administran esa vacuna pueden tener dosis adicionales de los viales si hay solución sobrante, después de administrar las cinco dosis estándar, reportó CNN.

Politico fue el primero en informar que algunos farmacéuticos descubrieron que podían obtener seis, y posiblemente siete, dosis de vacuna de los viales, cada uno de los cuales está diseñado para proporcionar cinco dosis de vacuna. Una portavoz de la FDA le dijo a CNN. que la agencia estaba al tanto del tema y «estaba trabajando con Pfizer para determinar el mejor camino a seguir».

El presidente Donald Trump afirmó este viernes a través de su cuenta en Twitter que la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio estadounidense Moderna fue aprobada.

El inquilino de la Casa Blanca tuiteó: “La vacuna de Moderna fue aprobada de forma aplastante. La distribución empezará inmediatamente”.

El primer mandatario de EE.UU. también se dirigió a “Europa y otras partes del mundo que están siendo duramente afectadas por el virus de China: en particular, Alemania, Francia, España e Italia”. A estas naciones les aseguró, “las vacunas están en camino”, indicó El Tiempo.

El laboratorio de Moderna envío a finales de noviembre una solicitud a la FDA. El objetivo era coonseguir “la autorización del uso de emergencia” de su vacuna mRNA-1273 contra el coronavirus de Wuhan.

Anteriormente, la compañía afirmó que durante los ensayos clínicos de la tercera fase de su vacuna. En estos participaron 30.000 voluntarios, la eficacia fue del 94,1 %.

En cuanto a la efectividad de la vacuna contra las formas graves de la enfermedad es del 100 %.

«En este momento, dada la emergencia de salud pública, la FDA advierte que es aceptable usar cada dosis completa que se pueda obtener (la sexta, o posiblemente hasta la séptima) de cada vial, en espera de la resolución del asunto», dijo la portavoz. «Sin embargo, dado que los viales no contienen conservantes, es fundamental tener en cuenta que cualquier producto restante que no constituya una dosis completa no debe combinarse de varios viales para crear uno».

Se asignaron más de 2,9 millones de dosis a los estados para las primeras dosis de la vacuna Pfizer, según una lista publicada el miércoles por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Otros más de 2,9 millones estarán disponibles para segundas dosis unos 21 días después.

Las primeras vacunas y una posible luz verde para Moderna son todas buenas noticias. Pero la pandemia que asola Estados Unidos aún está lejos de terminar y es más brutal que nunca.

El miércoles se registraron cifras desalentadoras en todas partes: las infecciones y muertes por covid-19 más altas jamás reportadas en un solo día, y la mayor cantidad de hospitalizaciones por covid-19 que el país ha visto desde el comienzo de la pandemia.

Se notificaron más de 247.000 casos nuevos. Más de 113.000 estadounidenses están hospitalizados con el virus, según COVID Tracking Project. Y se agregaron más de 3.600 muertes al número de muertos en el país.

Our daily update is published. States reported 1.8 million tests, 231k cases, and a record 3,400 deaths. There are 113,069 people currently hospitalized with COVID-19, a new record for hospitalizations. pic.twitter.com/UBkhbQa909

— The COVID Tracking Project (@COVID19Tracking) December 17, 2020