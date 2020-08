La policía ha publicado una foto de una mujer que está presuntamente involucrada en la muerte de un ciclista en Bal Harbour el sábado, según difundió local10

Ethan Gordon, de 14 años, estaba cruzando la Avenida Collins en el bloque 10200 el sábado alrededor de las 6 p.m., según la policía de Miami-Dade. Fue entonces cuando fue golpeado por un auto que iba en dirección norte.

🚨 We are investigating a hit and run crash that resulted in the death of a 14 year-old bicyclist. Investigators have identified Luisa Fernanda Ahearn as one of the subjects involved. Anyone with information on her whereabouts is urged to contact @CrimeStopper305 at 305-471-8477. pic.twitter.com/7w8ISZJqP8

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) August 23, 2020