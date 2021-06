Este hit con dos en base significó el octavo batazo en la carrera de Yadier Molina para definir un encuentro en temporada regular. Llegó con un out en la pizarra y fue suficiente para propinarle a Miami su cuarta derrota en fila. Reseñó el San Diego Tribune.

Paul Goldschmidt se embasó tras error del torpedero Jazz Chisholm Jr. para iniciar la novena entrada. Después de que Matt Carpenter negoció pasaporte con un out, y en su turno, Yadier Molina disparó sencillo ante el abridor de los Marlins, Sandy Alcántara (4-6).

Los Cardenales terminaron con un resaltante 6-0 este año ante Miami para barrer por primera vez la serie de temporada regular ante los Marlins. San Luis ganó sus tres juegos en casa con su último turno al bate — un jonrón solitario de Goldschmidt en la novena entrada les dio la victoria el lunes 2-1.

Ryan Helsley (4-4) y Andrew Miller se combinaron para trabajar dos entradas en blanco en labor de relevo.

El abridor de los Cardenales Johan Oviedo aún busca su primera victoria en Grandes Ligas a pesar de trabajar siete innings en blanco, la apertura más larga de su carrera. El derecho permitió seis hits, ponchó a cuatro y no otorgó, y 63 de sus 87 lanzamientos fueron para strike.

Alcántara tuvo su apertura más larga de la campaña con ocho innings y un tercio. Permitió seis hits, ponchó a siete y regaló una base por bolas y la única carrera que admitió fue sucia.

Por los Marlins destacaron los dominicanos Jesús Sánchez de 4-1, Lewin Díaz de 4-0, Magnerius Sierra de 4-1, Alcántara de 2-0. El colombiano Jorge Alfaro de 4-1.

Por los Cardenales resaltó el boricua Molina de 4-1 con una impulsada. El panameño Edmundo Sosa de 2-1. El venezolano José Rondón de 3-0. El cubano Johan Oviedo de 2-1.

Name a more clutch player than Yadier Molina.

We’ll wait. pic.twitter.com/LwID9H6j2i

— St. Louis Cardinals (@Cardinals) June 16, 2021