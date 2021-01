Este viernes, 1° de enero, alguien dejó un perturbador mensaje en la casa de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, informó el medio especializado Daily Mail.

La casa de Pelosi, ubicada en San Francisco, fue vandalizada durante la madrugada de este viernes con pintura en spray. El mayor daño se produjo en la puerta de su garaje y en la entrada donde los delincuentes pintaron los siguientes mensajes: “Cancelar alquiler” y “Queremos todo”.

Los delincuentes también agregaron un guiño a los fallidos cheques de estímulo del gobierno de 2.000 dólares. Además, frente al garaje de Pelosi también había lo que parecía una cabeza de cerdo y sangre falsa.

BREAKING: Speaker Pelosi’s house VANDALIZED with red paint, PIGS HEAD and spray-painted message “$2K (crossed out)… CANCEL RENT… WE WANT EVERYTHING”. City called to clean up at 3am and police attempting to stop photos of scene. Media SILENT. pic.twitter.com/D3ERXteFCl

— Sam Houston (@_s______h___) January 1, 2021